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Колишньому керівнику "Укргазбанку" повідомили про підозру

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Колишньому керівнику
Колишньому керівнику "Укргазбанку" повідомили про підозру / фото з відкритих джерел

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому керівнику АБ "Укргазбанк". Його підозрюють у привласненні коштів та фіктивному підприємництві.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

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Екс-керівника банку підозрюють за ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 5 ст. 191 (привласнення коштів) КК України.

"Встановлено, що протягом 2008-2010 років колишній заступник голови правління АБ "Укргазбанк" за попередньою змовою з діючим на той час керівником однієї з дирекцій АБ "Укргазбанк" організував схему щодо виведення державних коштів на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства шляхом надання йому кредиту на суму 100 мільйонів гривень та з метою подальшого заволодіння вказаними коштами", – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють усіх учасників вказаної злочинної схеми.

Екс-керівнику "Укргазбанку" загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років і позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та 3 конфіскацією майна.

Теги: Новини України ГПУ Банки Корупція
Джерело: 24 Канал
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