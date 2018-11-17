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      Колишня білоруська біатлоністка готується до нового сезону у складі збірної України

      258 Читать новость на русском
      Дар'я Блашко
      Дар'я Блашко

      Біатлоністка збірної України Дар'я Блашко незважаючи на карантин, термін якого закінчиться тільки в кінці поточного сезону, продовжує активно готуватися до першого офіційного старту за збірну України.

      Дар'я Блашко поки пробує свої сили в змаганнях лижниць. 16листопада в шведському містечку Bruksvallarna з стартували триденні змагання з досить представницьким складом, на чолі з триразовою олімпійською чемпіонкою Шарлотт Каллою.

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      За підсумками першого дня змагань, в рамках якого дівчата подолали дистанцію в 5 км вільним стилем, Блашко показала 36-й результат (11:04.0 хв) і відстала від переможниці етапу Ебби Андерсон на 1:06,9 хв.

      Зазначимо, що дворічний карантин Блашко завершиться в березні 2019 року і тоді екс-білоруска вже зможе виступати на міжнародних змаганнях під егідою IBU.

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      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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