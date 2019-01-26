Колишня дівчина Еміліано Сала шокувала зворушливим постом про пошуки футболіста
Колишня дівчина новачка "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала 27-річна Береніс Шкаір залишилася незадоволеною припиненням пошуку зниклого літака.
Вона вдалася до допомги соціальних мереж, щоб публічно попросити про допомогу і передати сильне послання гравцеві.
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Будь ласка, допоможіть нам продовжити пошуки Еміліано Сала і пілота. Твітом, відео, новиною, дзвінком. Влада Франції, Уельсу та Аргентини не можуть зупинити пошук через 72 години. Ми чекаємо сім'ю і друзів. Літак Еміліано повинні знайти. Велике спасибі всім, хто нам допомагає. Це несправедливість, що ніхто не бере на себе відповідальність. Емі, я знаю, що ти можеш, ми знайдемо тебе,
– написала Шкаір.
Що сталося з Еміліано Сала
- Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.
- Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.
- Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Чи належать вони літаку – поки невідомо.
- У поліції назвали умови, за яких пілот та Еміліано Сала могли вижити.
- 24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.