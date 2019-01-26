Колишня дівчина Еміліано Сала шокувала зворушливим постом про пошуки футболіста

Колишня дівчина новачка "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала 27-річна Береніс Шкаір залишилася незадоволеною припиненням пошуку зниклого літака.

Вона вдалася до допомги соціальних мереж, щоб публічно попросити про допомогу і передати сильне послання гравцеві.

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Будь ласка, допоможіть нам продовжити пошуки Еміліано Сала і пілота. Твітом, відео, новиною, дзвінком. Влада Франції, Уельсу та Аргентини не можуть зупинити пошук через 72 години. Ми чекаємо сім'ю і друзів. Літак Еміліано повинні знайти. Велике спасибі всім, хто нам допомагає. Це несправедливість, що ніхто не бере на себе відповідальність. Емі, я знаю, що ти можеш, ми знайдемо тебе,

– написала Шкаір.

Se que estás .. algún lugar. Investiguen .. Emiliano sala pic.twitter.com/PPQAquiZMw — Berenice Schkair ? (@bereniceschkair) 22 января 2019 г.

Що сталося з Еміліано Сала

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