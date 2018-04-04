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Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо повністю оголилася: фото 18+

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Ніна Агдал
Ніна Агдал / Фото з Іnstagram

Нещодавно в мережі з'явилися деталі нового роману актора Леонардо Ді Капріо з 20-річною моделлю Камілою Мороне. Однак користувачі інтернету обговорюють і його колишню кохану Ніну Агдал.

Ніна виклала у мережу провокативний кадр, на якому повністю оголилася.

"Коли світло і бойфренд (модель зустрічається з Джеком Брінклі-Куком) з камерою поруч. Тоді ти просто робиш те, що повинна", – підписала знімок Агдал.

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Ніна Агдал

Варто додати, що модель із Данії часто публікує оголені знімки.

Ніна та Леонардо Ді Капріо зустрічалися на початку 2017 року.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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