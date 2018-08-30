Колишня "Міс Італії", якій хлюпнули в обличчя кислотою, вийшла на червону доріжку: фото

Італійська модель Джесіка Нотаро, яка стала переможницею в "Міс Італія-2007", після важких випробувань з’явилась на червоній доріжці Венеційського фестивалю.

Відома модель вирішила показати усьому світу, що навіть з найважчими труднощами можна впоратись і далі йти вперед. Відтак, Джесіка Нотаро з’явилась на острові Лідо на Венеційському фестивалі, який розпочався вчора, 29 серпня і триватиме до 8 вересня.

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На червону доріжку зірка завітала в чарівній золотистій сукні в підлогу, яка вирізнялась довгим шлейфом, відвертим декольте та яскравими блискітками. Разом з нею на подію прийшла також жінка-атлет на протезах Джусі Версаче, та їхні подруги – співачка Jo Squillo, яка підтримала Нотару, прикривши одне око пов’язкою, і модель Франческа Карролло.



Jo Squillo, Джесіка Нотаро, Джусі Версаче і Франческа Карролло



Джусі Версаче, Jo Squillo і Джесіка Нотаро

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Нагадаємо, що після трьохрічних стосунків та заручин з Жоржем Едсоном Таварешем, Джесіка Нотаро вирішила розійтись з коханим. Після цього уродженець Західної Африки почав переслідувати жінку і в січні 2017 року "хлюпнув" кислотою в її обличчя. Чоловіка заарештували, однак моделі довелось більше року лікуватись і чекати, поки заживуть рани.



Джесіка Нотаро "до" жахливого інциденту з екс-бойфрендом Жоржем Таварешем і "після "

До травми Нотару була телеведучою, моделлю, будувала кар'єру співачки та працювала в одному з дельфінаріїв. Після реабілітації вона повернулась до звичного життя та навіть взяла участь в танцювальному проекті, в якому отримала перемогу.