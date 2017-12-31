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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Колишня модель Victoria's Secret знялася в сексуальному ролику для Love Magazine

21:35, 31 грудня 2017 1973 Читать новость на русском
Карлі Клосс для Love Magazine
Карлі Клосс для Love Magazine / Скріншот з відео

Американська модель та колишній ангел Victoria's Secret Карлі Клосс стала головною героїнею 31 відеоролику для новорічного календаря Love Magazine.

Офіційний відеоролик календаря від Love Magazine вже з’явився на Youtube, однак видання вирішило у своєму Instagram та Youtube відраховувати дні до Нового року за допомогою коротких пікантних відеороликів.

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На відео модель у короткому топі та шортах показує свої вміння у баскетболі. До того ж, 25-річна модель продемонструвала відмінну фізичну форму.

"Бути сильним психологічно або фізично – це сексуально", – зазначила Карлі Клосс наприкінці ролику.

Карлі Клосс для Love Magazine: відео

7 грудня британська співачка Ріта Ора показала свої форми, 8 грудня у відеоролику з'явилась 18-річна американська виконавиця Медісон Бір, а 9 грудня нідерландська супермодель та "ангел" Victoria's Secret Даутцен Крус показала вправи на скакалці.

10 грудня опублікували відео, героїнею якого стала 21-річна американська модель та "ангел" Victoria's Secret Тейлор Хілл. А в 11 ролику головну роль зіграла популярна американська модель Джіджі Хадід. Що примітно, модель знялася із небритими пахвами, що викликало бурю обговорень та негативних коментарів.

Героїнею 12 ролика стала угорська 24-річна модель Барбара Палвін. 13 грудня опублікували відео із донькою Стівена Болдвіна – 21-річна моделль Хейлі Болдвін. В 14 ролику знялася фотомодель Жасмін Сандерс, яка відома під псевдонімом "Золота Барбі" (Golden Barbie).

У 15 ролику знялася канадська модель Вінні Харлоу (Шантель Вінні), яка з 4 років страждає на вітіліго – це порушенням пігментації, коли на шкірі з'являються білі плями. Модель змогла перетворити цю особливість у свою сильну сторону.

16 грудня опублікували ролик із 27-річною моделлю Стеллою Максвелл. На відео для Love Magazine модель у нижній білизні їде на велосипеді та їсть морозиво. У 17 ролику знялася 21-річна американська модель Алексіс Рен.

Героїнею 18 ролика стала одна з найпопулярніших моделей сучасності Белла Хадід. А в 19 ролику знялася американська акторка та модель Кейт Аптон. Для 20 ролику знялася відома модель Ірина Шейк в образі ковбоя.

В 21 ролику знялася бразильська модель Алессандра Амбросіо, яка нещодавно припинила співправцю із Victoria's Secret. Вона була "ангелом" бренду 17 років. А в 22 для відеокалендаря позувала американська співачка Теяна Тейлор, яка позувала у сексуальній білизні червоного кольору та наносила удари боксерській груші.

Героїнею 23 відеоролику стала супермодель та "ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд. У 25 ролику Даутцен Крус, Ріта Ора, Адво Абоа, Хейлі Болдвін та багато інших моделей та співачок веселились разом з героями популярного мультсеріалу "The Muppet Show Theme" ("Маппети"). В 26 ролику знялася американська виконавиця Ciara, а у 27 – пуерто-ріканська модель Джоан Смоллс. Головною героїнею 28 ролику стала шведська модель та "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк.

Героїнею 29 відеоролику стала американська 25-річна модель Ханна Фергюсон, яка взяла участь в боях без правил. У 30 ролику знялася аргентинська 20-річна модель Каміла Морроне.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 грудня 2017
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