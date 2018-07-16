Колишня подружка Ді Капріо знялась для Vogue Thailand: сексуальні фото

Відома топ-модель Тоні Гаррн, яка ще у 2017 році мала короткочасний роман з голлівудським ловеласом Леонардо Ді Капріо, знялась для обкладинки липневого випуску видання Vogue Thailand.

Тоні Гаррн разом з моделлю Сарою Сампайо вдвох стали зірками видання, однак світлини Гаррн з’явились в мережі лише зараз. Автором фотоісторії став культовий митець Yu Tsai.

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Допис, поширений voguethailand (@voguethailand) 10 Лип 2018 р. о 4:56 PDT

26-річна зірка у спокусливій фотосесії приміряла декілька образів, які відмінно підкреслювали її форми. Прозорі сукні з кишенями на грудях, блискучі сукні з розрізами та яскраві водолазки чудово поєднувались з макіяжем моделі.



Тоні Гаррн для Vogue Thailand

Одне з головних фото для глянцю стало зображення Тоні Гаррн у червоній водолазці. У такому ж образі фотографувалась і Сара Сампайо.



Тоні Гаррн для Vogue Thailand



Сара Сампайо для Vogue Thailand