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Колишня подружка Ді Капріо знялась для Vogue Thailand: сексуальні фото

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Тоні Гаррн для Vogue Thailand
Тоні Гаррн для Vogue Thailand / Фото з соцмереж

Відома топ-модель Тоні Гаррн, яка ще у 2017 році мала короткочасний роман з голлівудським ловеласом Леонардо Ді Капріо, знялась для обкладинки липневого випуску видання Vogue Thailand.

Тоні Гаррн разом з моделлю Сарою Сампайо вдвох стали зірками видання, однак світлини Гаррн з’явились в мережі лише зараз. Автором фотоісторії став культовий митець Yu Tsai.

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26-річна зірка у спокусливій фотосесії приміряла декілька образів, які відмінно підкреслювали її форми. Прозорі сукні з кишенями на грудях, блискучі сукні з розрізами та яскраві водолазки чудово поєднувались з макіяжем моделі.


Тоні Гаррн для Vogue Thailand

Одне з головних фото для глянцю стало зображення Тоні Гаррн у червоній водолазці. У такому ж образі фотографувалась і Сара Сампайо.


Тоні Гаррн для Vogue Thailand


Сара Сампайо для Vogue Thailand

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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