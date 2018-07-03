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Колишня я – мертва: актриса Ліндсей Лохан вирішила покінчити зі своїм минулим

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Ліндсей Лохан
Ліндсей Лохан / Instagram / @lindsaylohan

Скандальна американська актриса Ліндсей Лохан, яка в минулому мала проблеми з алкоголем та наркотиками заявила, що має намір остаточно покінчити зі своїм минулим життя і заінтригувала випуском власного реаліті-шоу в Європі.

Про це зірка повідомила у відвертому інтерв’ю виданню New York Times.

Найперше актриса просить своїх прихильників та друзів не згадувати постійно її минулі помилки, тому що вона більше не повернеться до колишнього життя.

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Я нормальна, приємна людина. У мене немає поганих намірів. Нехай минуле залишиться в минулому. І всім іншим пора відпустити моє минуле і припинити його пригадувати, тому що його – його більше немає. Колишня я – мертва, її більше не існує. І це для мене найважливіше,
– сміливо заявила Лохан.

32-річна актриса додала, що збирається знімати реаліті-шоу про своє життя у Європі, оскільки зараз вона проживає у Греції.

"Мені не потрібно більше вмикати новини і чути про Кардашян. Мені не потрібно більше бачити щось, чого я не хочу. Я сама вибираю, що хочу побачити і як хочу жити", – підсумувала Ліндсей.

Хто така Ліндсей Лохан? Відома американська співачка, актриса та модель зіграла в багатьох популярних кінострічках. Впродовж тривалого часу зірка мала проблеми з алкогольною та наркотичною залежністю, через яку змушена була лікуватись в спеціалізованих клініках. Її також неодноразово заарештовувала поліція.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Ліндсей Лохан
Джерело: 24 Канал
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