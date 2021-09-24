Колоди посипались на авто позаду: бус злетів із дороги під Харковом – відео з місця ДТП

На Харківщині 24 вересня з вантажівки посипалися колоди дерева. Вони поцілили на мікроавтобус, який їхав позаду.

Як наслідок бус злетів із дороги в кювет. На місце викликали швидку, проте наразі невідомо чи є потерпілі внаслідок інциденту.

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Бус злетів із дороги на Харківщині: дивіться відео телеграму "Веха"

Практично не були закріплені

Аварія трапилася на трасі Київ – Харків – Довжанський. У мережі про інцидент вперше повідомили о 10:50. Ймовірно відео зняли незадовго до цього.

Колоди, які посипалися на авто: дивіться відео телеграму "Веха"

На одному із записів помітно, що посипалися не всі колоди, які були на вантажівці ВАЗ. Завдяки цьому можна помітити, наскільки погано деревина закріплена. Для цього там використали тільки один пасок.

Правоохоронці на місці аварії: дивіться відео телеграму "Веха"

Також туди прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини інциденту. Проте вони поки ніяк не коментували ДТП.