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      Колоди, бензопилка та вимоги до Зеленського: під ОП пройшла акція проти забудови Протасового Яру

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      Під стінами Офісу Президента 22 листопада знову мітингували проти забудови Протасового Яру, на території якого компанія, яку пов'язують з Геннадієм Корбаном, планує звести три комплекси хмарочосів. Активісти принесли під ОПУ дерев'яні колоди, бензопилку, фото Корбана та закликали зберегти зелену зону Києва.

      Вийти на акцію громаду змусило цькування активіста Романа Ратушного, котрий вже довгий час веде боротьбу за збереження схилу.

      Важливо! Незаконні забудови Протасового Яру і погрози активісту: що змінилося після обіцянки Зеленського

      Забудовники погрожували йому фізичною розправою, відтак він нині переховується.

      Роман Ратушний
      Активіст Протасового Яру Роман Ратушний

      На акції активісти вимагали, аби президент Зеленський взяв під особистий контроль це питання. І нагадали, що під час пресмарафону, він обіцяв втрутитися у справу. Однак, нічого не зробив.

      Акція проти забудови Протасового Яру: фото


      Тим часом у Яру продовжують вирубувати ліс під будівництво.

      Чому розгорівся скандал навколо Протасового Яру?Протасів Яр – це унікальна зелена зона в Києві, яка взимку перетворюється на гірськолижний курорт. Та в травні 2019 року левову його частину обгородили парканом і почали готуватись до зведення трьох хмарочосів фірми "Дайтона груп". Їм протистоять кількасот небайдужих місцевих мешканців. Доходило і до серйозних сутичок з охоронцями будівництва.

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      Теги: Новини Києва Новини України Будівництво Володимир Зеленський Скандальні забудови Протести
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