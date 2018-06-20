Колола наркотики на очах у дитини: у львів’янки забрали доньку

У Львові забрали дитину у 35-річної жінки, яка на очах у своєї доньки колола наркотики.

Про це повідомляє ТСН.

24 канал повідомляв, що у Львові на відео зняли, як батьки дівчинки вживали наркотики на вулиці просто на очах у доньки. Після цього до сім'ї навідалися поліція і працівники соцслужби.

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Те, що в жінки забрали дитину є поки що тимчасовою мірою. Жінка вже погодилася пройти курс реабілітації.

"Зараз лише штраф у розмірі 34 гривні. Дитина не може перебувати в таких життєвих ситуаціях: брудна квартира, брудні підгузки, які не викидаються", – розповіла інспектор ювенальної превенції поліції Львівщини Наталія Онисько.