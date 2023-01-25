Про це у новому матеріалі написала блогерка та політична експертка Світлана Кушнір.

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"Одіозний олігарх Ігор Коломойський планує зібрати нову власну депутатську групу в парламенті і шантажувати владу. Фактично – взяти "золоту акцію", якою можна буде тиснути на прийняття рішень. І якщо раніше подібні потуги Банковій вдалося припинити, просто виключивши з фракції Олександра Дубінського, то зараз Коломойський наносить удар у відповідь. З чим йому допомагають Ігор Палиця (в якого просто зараз кияни через суд намагаються відібрати історичну садибу Терещенків, яку він знищує), Олег Дунда і той самий Дубінський", – зазначила Кушнір.

За словами експертки, ціль олігарха – сколотити з депутатів, переважно "Слуги народу", групу у 15 – 18 "багнетів" і вимагати преференції для свого бізнеса.

Головний кукловод буде Коломойський, Палиця і Дубінський – виконавці. Але для цього їм треба збити ОПЗЖ, які зараз голосують в унісон з владою. Олега Дунду в цьому плані обрано на роль "барана", який має публічно йти на таран ОПЗЖ, очоливши у СН гучний процес боротьби з її вихідцями.

"І це ну дуже цікаво! Бо це – яскравий приклад досить поширеної зараз тенденції, коли люди, які наче з чимось борються – насправді виявляються самі в тому замішані по повній. Бо Олег Дунда, який видає себе за великого "борця з колаборантами", а сам у 2014 році був одним із головних фінансистів "антимайдану" по Київській області і по вуха вимазався у "ригівському" болоті", – нагадала експертка.

Вона підкреслила, що цей зв’язок не було розірвано досі, навівши відповідний приклад.

"Вже у 2022 році під час урочистих заходів із відзначення Дня Незалежності у Фастові, Дунда від себе особисто вручив опальній депутатці Фастівської міської ради від ОПЗЖ Юлії Пасічнюк подяку. Півроку вже як йшла війна, десятки тисяч загиблих, а йому не соромно вітати тих, хто кликав до України Росію".

Як на мене, то після всього Дунда має бути вигнаний з Ради. Та й не тільки він. Бо ж журналісти-розслідувачі вже неодноразово писали про зв’язок Дубінського, Палиці, Дунди й низки інших нардепів з Коломойським. Виходили цілі розслідування про те, що в них навіть приймальні розташовані у його бізнес-центрі "Міленіум". Повідомлялося, що ці нардепи – фактично на зарплаті в олігарха. Як на мене, то олігархічній обслузі у парламенті вільної країни також не місце,

– констатувала Світлана Кушнір.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України провело допит Ігоря Коломойського у Києві. Це відбувалось в приміщенні НАБУ. За даними розслідувачів, допит відбувся 4 жовтня.