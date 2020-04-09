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      Коломойський, Боголюбов і син Палиці придбали в Україні два потужні нафтопереробні комплекси

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      Ігор Коломойський / "Новое время"

      Олігарх Ігор Коломойський спільно зі своїми бізнес-партнерами – Геннадієм Боголюбовим і Захаром Палицею (сином нардепа Ігоря Палиці) – стали співвласниками двох нафтопереробних комплексів. Мовиться про "Нафтохімік Прикарпаття" та "НПК-Галичина". Останній має потужності, що дозволяють переробляти до 2,3 мільйона тонн нафти за рік.

      Як повідомляє "Європейська правда" угоду щодо купівлі НПК вони уклали в січні 2020 року.

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      Їхніми бенефіціарами також стали:

      • Мордехай Корф,
      • Юрій Кіперман,
      • Світлана Делі,
      • Євген Кричевський,
      • Дмитро Потішман,
      • Олексій Буйніс,
      • Оксана Палиця,
      • Уріел Лейбер.

      Ігор Палиця

      Свого часу він уже мав стосунок до "Нафтохіміка Прикарпаття". Зокрема, протягом 1999 – 2003 років виконував обов’язки голови правління цього підприємства.

      Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов

      Упродовж 2009 – 2019 років акції "Нафтохіміка Прикарпаття" та "НПК-Галичина" було розподілено між державою (26%) та чотирма офшорними компаніям з Британських Віргінських островів: ROMANNOR INVESTMENTS LTD, DOMENNIUM ENTERPRISES LTD, WEAVERNAL HOLDINGS LTD і DENEIRO VENTURES LTD. Усі ці компанії ЗМІ пов’язували з групою "Приват", що належить Ігору Коломойському та Геннадію Богоболюбову.

      Крім того, стосунок до цієї групи свідчить фінансовий зв’язок банку та нафтопереробного комплексу. Зокрема, "НПК-Галичина" – фігурує у кримінальному провадженні про створення злочинної організації для заволодіння коштами "Приватбанку". Мовиться про 126 мільярдів гривень, які було виведено в період, коли "Приватбанк" уже визнали проблемним і він потребував оздоровлення.

      Видання додає, що "НПК-Галичина" – одна з тих 193 компаній, які Коломойський і Боголюбов фактично врятували. Вони перевели її борги на 36 неопераційних, здебільшого, новостворених компаній, які не мали достатніх коштів для обслуговування кредитів.

      В квітні 2019 року суддя надав слідчим дозвіл на вилучення документів "Галичини".

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      Уріел Лейбер

      Він є ще однією дуже близькою особою до родини Палиць. За даними журналістів, Лейбер разом із батьком нардепа Петром Палицею був співвласником двох паливних компаній "Мавекс" і "Петроліум-Інвест".

      Нині він фігурує у справі за позовом "Приватбанку" проти Коломойського, яку розглядають у Канцелярському судді штату Делавер (США). В позові мовиться про звинувачення у відмиванні мільярдів доларів через делаверські фіктивні, так звані shell-компанії, які купували підприємства. Також у позові зазначено про комерційну нерухомість в США на користь Коломойського та Боголюбова.

      "Приватбанк" в офіційній заяві щодо позову наголосив, що вимагає відшкодування збитків у розмірі кількасот мільйонів доларів. Оскільки, як вважає банк, він зазнав саме такого збитку у результаті різних протиправних дій, які вчинили його колишні співвласники та наближені до них особи. Це Мордехай Корф, Хаїм Шошет і Уріель Лейбер.

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      Крім того, збитків "Приватбанку" завдали деякі зареєстровані в США компанії. У їхній діяльності брали участь вищезазначені особи.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Нафта Бізнес Приватбанк Ігор Коломойський
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