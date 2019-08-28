Коломойський: Через рік в Україні будуть нові вибори, якщо "слуги народу" почнуть бл*дувати

В Україні – слабкі демократичні традиції, а також монополізована економіка. Разом це призводить і до монополізації у міжпартійній боротьбі. Скільки б партій не було в країні – у підсумку виходить КПРС із різними назвами: "Наша Україна", "Партія регіонів", а тепер і "Слуга народу".

"Леонід Данилович (Кучма – 24 канал) як говорив завжди? "Всіх багато, а всього мало – всього на всіх не вистачить". Те, що цю фракцію ("Слугу народу" – 24 канал) покинуть різні групи і члени – це 100%. Питання лише в кількості і наслідках", – таку думку висловив український олігарх Ігор Коломойський, пише "Цензор.НЕТ".

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"Я не вірю, що люди пішли туди за втіленням ідеалів", – наголосив Коломойський. На його думку, приблизно 100 людей – "у зоні вильоту", і це, здебільшого, бізнесмени. Причому у разі розгортання такого сценарію конфігурація влади зміниться кардинально.

Тоді через рік в Україні будуть нові вибори – даю свій прогноз. Тільки вже на базі повністю пропорційної системи. Якщо "слуги народу" почнуть бл*дувати. А вони будуть точно бл*дувати. Питання – в яких масштабах,

– переконаний Ігор Коломойський.

Серед головних проблем із депутатами СН Коломойський бачить відсутність важелів впливу: "Їх нема за що зачепити. От фотографу з весілля – що йому закинути? Що фотоапарат віднімемо? Ну й що? Фотограф виграв у Богуслаєва. Богуслаєва є чим зачепити? Є. А фотографа?"

При цьому Ігор Коломойський зазначив, що не варто всіх "слуг народу" розглядати однаково: "Є група ризику. Але велика частина все-таки не за гроші зайшли (до Верховної Ради – 24 канал), а з бажанням щось змінити. Ось це і буде сильним фактором впливу".



Від "Слуги народу" у Раді буде 254 депутати, а сидітимуть вони ось так / Інфографіка 24 каналу

А хто такий Ігор Коломойський – читайте у матеріалі 24 каналу: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України.