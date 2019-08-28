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      Коломойський: Через рік в Україні будуть нові вибори, якщо "слуги народу" почнуть бл*дувати

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      Ігор Коломойський не має оптимізму щодо "Слуги народу"
      Ігор Коломойський не має оптимізму щодо "Слуги народу" / liga.net

      В Україні – слабкі демократичні традиції, а також монополізована економіка. Разом це призводить і до монополізації у міжпартійній боротьбі. Скільки б партій не було в країні – у підсумку виходить КПРС із різними назвами: "Наша Україна", "Партія регіонів", а тепер і "Слуга народу".

      "Леонід Данилович (Кучма – 24 канал) як говорив завжди? "Всіх багато, а всього мало – всього на всіх не вистачить". Те, що цю фракцію ("Слугу народу" – 24 канал) покинуть різні групи і члени – це 100%. Питання лише в кількості і наслідках", – таку думку висловив український олігарх Ігор Коломойський, пише "Цензор.НЕТ".

      Читайте також: Коломойський пояснив, чим повинен займатися Зеленський усі п'ять років президентства

      "Я не вірю, що люди пішли туди за втіленням ідеалів", – наголосив Коломойський. На його думку, приблизно 100 людей – "у зоні вильоту", і це, здебільшого, бізнесмени. Причому у разі розгортання такого сценарію конфігурація влади зміниться кардинально.

      Тоді через рік в Україні будуть нові вибори – даю свій прогноз. Тільки вже на базі повністю пропорційної системи. Якщо "слуги народу" почнуть бл*дувати. А вони будуть точно бл*дувати. Питання – в яких масштабах,
      – переконаний Ігор Коломойський.

      Серед головних проблем із депутатами СН Коломойський бачить відсутність важелів впливу: "Їх нема за що зачепити. От фотографу з весілля – що йому закинути? Що фотоапарат віднімемо? Ну й що? Фотограф виграв у Богуслаєва. Богуслаєва є чим зачепити? Є. А фотографа?"

      При цьому Ігор Коломойський зазначив, що не варто всіх "слуг народу" розглядати однаково: "Є група ризику. Але велика частина все-таки не за гроші зайшли (до Верховної Ради – 24 канал), а з бажанням щось змінити. Ось це і буде сильним фактором впливу".

      Рада
      Від "Слуги народу" у Раді буде 254 депутати, а сидітимуть вони ось так / Інфографіка 24 каналу

      А хто такий Ігор Коломойський – читайте у матеріалі 24 каналу: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Ігор Коломойський
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