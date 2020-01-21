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      Коломойський хоче, аби його борг у 44 мільярди списали з "Приватбанку"

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      Олігарх Ігор Коломойський / biz.censor.net.ua

      Національний банк України можуть позбавити права забирати борги по кредитах рефінансування через стягнення заставного майна. Відповідне рішення розгляне Верховний суд України 22 січня.

      Раніше НБУ подав скаргу про скасування рішень у справі про стягнення предмета іпотеки з ТОВ "Гаджібей", пов'язаної з колишнім власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Ця компанія є заставодавцем за кредитом рефінансування, який НБУ видав "Приватбанку", про це повідомили у "НВ".

      Важливо! НБУ відсудив у Коломойського нерухомість на суму 100 мільйонів гривень: деталі

      Тоді власником банку був Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. У справі компанії "Гаджібей" Госпсуд Одеської області і Північно-західний апеляційний суд фактично обмежили НБУ у можливостях стягнення боргів по кредитах рефінансування, скасувавши можливість повертати борги шляхом стягнення заставного майна. Це суперечить закону "Про Національний банк України".

      Що відомо про позови НБУ проти Коломойського?У 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського та пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів. У НБУ нагадали, що загалом суди ухвалили вже 24 рішення на користь НБУ про стягнення за зобов’язаннями "Приватбанку" на загальну суму 1,36 мільярда гривень.

      Якщо Верховний суд не задовольнить касацію НБУ, то регулятор буде зобов'язаний стягнути борги Коломойського з рахунків вже державного "Приватбанку". За інформацією НБУ, заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування станом на 1 січня 2020 складає 44 мільярди гривень.

      Націоналізація "Приватбанка": основне

      • 18 грудня 2016 року Нацбанк заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним, та звернувся до Кабміну з пропозицією націоналізувати його. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки. Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу оскаржили це рішення.
      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Ігор Коломойський Приватбанк НБУ Кредит
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