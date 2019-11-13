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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Коломойський хотів би повернути смертну кару для Порошенка через справу "Приватбанку"

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      Коломойський не відмовився від ідеї повернути собі "Приватбанк" або отримати компенсацію.
      Коломойський не відмовився від ідеї повернути собі "Приватбанк" або отримати компенсацію. / nv.ua

      Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що як і раніше планує повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію. За словами бізнесмена, такі особи, як п’ятий президент Петро Порошенко, відповідальні за націоналізацію банку, мають бути покарані, "і для них має бути повернута смертна кара".

      Оскільки міжнародні інвестори стурбовані роллю Коломойського, Президент України Володимир Зеленський не раз публічно наполягав на тому, що він не поверне банк його колишнім власникам. А Коломойський у відповідь на ці заяви в інтерв’ю The New York Times, що президент бреше.

      Читайте також: Коломойський позбувся 7,5 мільярдів боргів перед "Приватбанком": рішення суду

      "Він (Зеленський) знає, що їх не вкрали", – заперечив Коломойський, говорячи про гроші, які він та його партнер Геннадій Боголюбов вивели з банку.

      Він (Зеленський) говорить те, що ви всі хочете почути,
      – додав олігарх.

      При цьому Коломойський заперечує, що має прихований вплив на уряд Зеленського. Але бізнесмен попередив, що починає вірити в такий свій образ і здатний втілити його в життя.

      Якщо я надягаю окуляри і дивлюся на себе, як увесь інший світ, я бачу себе чудовиськом, ляльководом, господарем Зеленського, людиною, що будує апокаліптичні плани. Я можу почати робити це по-справжньому,
      – сказав Коломойський.

      Як Коломойським втратив "Приватбанк"?

      Ексвласники "Приватбанку" Коломойський та Боголюбов самі, разом з НБУ, запропонували державі націоналізувати банк через великі фінансові проблеми в установі. Тож уряд України схвалив відповідне рішення 18 грудня 2016 року. Щоб врятувати "Приватбанк", держава докапіталізацувала його на понад 155 мільярдів гривень.

      Згодом ексвласники назвали націоналізацію "Приватбанку" незаконною. І щодо цього питання досі тривають судові суперечки: в Україні та в закордонних юрисдикціях.

      18 квітня 2019 року в Києві суд за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, НБУ і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

      15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова. Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

      Ще одна резонансна заява Коломойського: гроші з Росії можуть замінити кредити МВФ

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Приватбанк Банки Ігор Коломойський Петро Порошенко Володимир Зеленський
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