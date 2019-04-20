Коломойський і Боголюбов вивели мільярди із "Приватбанку" через філію на Кіпрі, – розслідування

Українські олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов через дочірню компанію на Кіпрі вивели майже 5,5 мільярдів доларів із українського "Приватбанку". Допомагали у цьому позики для українських підставних компаній.

У Національному банку України не могли помітити зникнення грошей, повідомляє журналіст Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) Грехем Стек у своєму розслідуванні.

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За даними журналістів-розслідувачів, у Національному банку України не могли помітити зникнення грошей. Кіпрська філія юридично прирівнювалася до компанії, що перебуває всередині країни.

OCCRP повідомляє, що "Приватбанк" – єдина фінансова організація, якій Нацбанк дозволив відкрити дочірню компанію за кордоном. Саме через "особливий" статус компанії Україна не отримувала від влади Кіпру інформації про "сумнівні" перекази.

Як виводили гроші?

У розслідуванні йдеться про те, що робили це через позики українським підставним компаніям. Їх контролювали Коломойський і Боголюбов.

Згодом ці за допомогою SWIFT-транзакцій переводили гроші компаніям з Британських Віргінських островів, які мали рахунки в кіпрському "Приватбанку",

– пишуть журналісти, посилаючись на документи корпоративного розслідування компанії Kroll.

За даними OCCRP, офшорні компанії створювали таким чином замкнуту циркуляцію грошей, оскільки виплачували ці самі кредити "Приватбанку".

Журналісти-розслідувачі повідомляють, що за вісім років до націоналізації "Приватбанку" через офшорні компанії на Кіпрі, БВО, Сент-Кітс і Невіс провели понад 52 мільярди доларів.

Зазначимо, заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова раніше заявляла, що до націоналізації "Приватбанку" завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Які ще розслідування вказують на схеми у "Приватбанку":

16 січня НБУ опублікував результати розслідування компанії Kroll, які, на його думку підтверджують, що2Приватбанк" був "об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій" щонайменше протягом десяти років до націоналізації;

У травні 2017 року програма журналістських розслідувань "Схеми" дослідила, що напередодні націоналізації "Приватбанк" оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

Суд скасував націоналізацію: причини і наслідки

Окружний адміністративний суд Києва за позовом колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського 18 квітня прийняв рішення, яким встановив: процедура виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави порушує норми чинного законодавства. Мінфін це рішення оскржив. У суді пояснюють все тим, що відповідачі (представники держави) не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації.

Вже згодом окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Ігоря Коломойського у справі про націоналізацію "Приватбанку". Зокрема суд скасував ключове рішення Національного банку у процесі націоналізації банку. Воно може призвести до того, що колишні власники "Притбанку" зможуть стягнути з банку кошти, які держава вклала в банк у процесі його націоналізації.