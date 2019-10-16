Коломойський може посилити вплив на державу, – журналіст про рішення суду щодо Приватбанку

Приватбанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії у справі проти Коломойського і Боголюбова. Що чекає на справу Приватбанку далі, яким і коли буде кінцеве рішення суду та чим зараз загрожує державі Коломойський – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів журналіст, автор книги "Приватна історія" про Приватбанк Андрій Яніцький.

Про рішення суду

За словами журналіста Яніцького, рішення суду – це поки що не остаточна, але все ж таки перемога держави Україна і державного Приватбанку.

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"Наскільки я розумію ці процеси, то вони ще будуть тривати роками. Це може бути і чотири-п'ять років", – сказав він.

На його думку, ймовірно, буде поштовх до якогось мирного судового вирішення цієї справи.

"Україна просто посилила свої переговорні позиції завдяки цьому рішенню. Завдяки тому, що тепер в Міжнародному суді вона має, як на мою думку, перевагу перед відповідачем", – додав журналіст.

Про вплив Коломойського на владу

"Другий пункт стосується того, як на це відреагують колишні власники Приватбанку", – наголосив автор книги про Приватбанк.

Бо ми знаємо всі характер пана Коломойського, і він може навпаки, можливо, відреагувати більш радикально і посилити тиск на державу і державні установи. І таким чином я ще не знаю, до чого це призведе. Можливо, це і ризик якийсь для стабільності в державі,

– підкреслив Андрій Яніцький.

• Також журналістка Євгенія Моторевська додала, що Коломойський може посилити тиск не тільки на державу, а і на певних людей, які є у владі і є близькими до нього. Наприклад, на Зеленського, на Богдана чи Смирнова, який курує, фактично, судовою вертикаллю в Україні.

Про запобіжники впливу

"Але позов, поданий в Лондоні, він не від державного Приватбанку. Державний Приватбанк має незалежну наглядову раду, яка складається з багатьох іноземців, які раніше працювали в міжнародних фінансових установах. Вони забезпечують незалежність Приватбанку від політичних впливів", – сказав Яніцький.

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Другий запобіжник – зазначив журналіст – це міжнародні фінансові установи, такі як МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, дипломатичні різні установи. Вони також ззовні здійснюють такий вплив, аби не відкатили назад рішення.



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Про образу колишнього власника

За словами Яніцького, Коломойський до останнього не хотів вірити, що настали зміни, й банківську систему в Україні справді очищують. Крім цього, бізнесмен може бути "ображеним". Адже у його конкурентів, наприклад Ахметова та Пінчука, банки не забирали.

Він зазначив, що між олігархами, (конкретно тут Коломойським, – 24 канал) і владою, ймовірно, є криза довіри. Коломойський вважав, що його хочуть позбавити банку.

Коломойський вважав, що це неправильно, адже він 25 років вже працював. Головою Наглядової ради у його банку останнім часом був ексголова Нацбанку Стельмах,

– розповів Яніцький.

Й додав, що коли банк лише створили, у керівному складі був родич очільника Дніпропетровського управління Нацбанку. Певний час у Приватбанку працювала й донька першого президента України Леоніда Кучми. Це була одна з її перших робіт, вона цього не афішувала.

Тобто для Коломойського все складалося добре, зі всіма можна було домовитись. На думку Яніцького, олігарх просто не вірив, що настають якісь зміни, що справді очищують банківську систему.

Багато разів красиві слова йому кажуть, а насправді хабар хочуть, або частку в бізнесі, або якусь політичну підтримку. А тут він може очікує на якусь пропозицію комерційну, а щось йому нічого не пропонують. Кажуть внести заставу, гроші в капітал,

– додав експерт.

"Мені здається, він до останнього не вірив, що часи змінилися. Він така людина 90-х, підприємець. Побудував бізнес на тому, що возив з-за кордону електроніку й продавав тут. Людина просто старого характеру", – підсумував Яніцький.

Що відомо про Приватбанк: історія, колишні власники, націоналізація, суди

► Останні новини із суду. Боротьба за Приватбанк триває. Апеляційний суд Лондона та Уельса задовольнив скаргу державної фінансової установи на рішення суду першої інстанції, яким банку було відмовлено у відкритті провадження за позовом до колишніх власників Коломойського та Боголюбова. Згідно з рішенням, активи олігарха залишаються під арештом. Також лондонські судді вважають, що банк має достатньо підстав для повного відшкодування трьох мільярдів доларів з колишніх власників фінустанови.

Слухання в Апеляційному суді Лондона відбувалося у відкритому режимі і тривало 5 днів. І тепер лондонський суд почне розгляд справи за позовом Приватбанку по суті. В Україні рішення англійського суду прийняли схвально. Так економіст Сергій Фурса назвав висновки Феміди перемогою України.

► Що каже Зеленський. Володимир Зеленський поки ситуацію не коментує. Під час пресмарафону зазначив, що поки не може детально обговорювати подальшу долю Привату з Коломойським через тиск суспільства, проте зазначив, що його позиція залишається державною. Він буде захищати інтереси України, і олігарх про це знає.

► Історія створення. Приватбанк створив Коломойський зі своїми партнерами у 1992 році, з часом фінустанова перетворилася на велику імперію під назвобю Приват. До її активів входило більше сотні великих підприємств, які працювали в Україні та світі.

► Націоналізація та суди. У грудні 2016 року Приватбанк рішенням українського уряду націоналізували. За рік фінустанова подала позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова а також низки компаній, які їм можуть бути підконтрольними.

Тим часом у Національному банку України б'ють на сполох, кажуть – ситуація з Приватбанком найскладніша, адже увесь портфель проблемних кредитів – це позики її попереднім власникам. Їх держава намагається повернути через суди різних юрисдикцій в Україні, США, Великобританії та Швейцарії.