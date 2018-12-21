Коломойський назвав "Дніпро" збитковим клубом

Український олігарх Ігор Коломойський розповів, що сталося з ФК "Дніпро" в останні роки.

Коломойський заявив, що не планує мати футбольний бізнес, оскільки, на його думку, в Україні футбол практично вмер.

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"Азарт завжди є, просто в наших умовах це втрачає сенс. Невідповідність якості й інвестицій того результату, який ти отримуєш. Фінал Ліги Європи – лебедина пісня. А за великим рахунком ми жодного матчу Ліги Європи не зіграли в Дніпропетровську. Заборона на матчі, ставлення Федерації, там все в комплексі було", – сказав Коломойський.

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Окрім того він зазначив, що іноді витрачав багато на "Дніпро", але не настільки, як "Динамо" й "Шахтар". Коломойський заявив, що "Дніпро" це збиткова історія: "Сто відсотків, вона завжди була збиткова".

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