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      Коломойський назвав фаворит у боротьбі за посаду Президента України

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      Коломойський заявив, що найбільші шанси перемогти на президентський виборах має лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко
      Коломойський заявив, що найбільші шанси перемогти на президентський виборах має лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко / "Слово і діло"

      Олігарх Ігор Коломойський вважає, що найбільше шансів здобути перемогу на виборах Президента України у 2019 році має лідерка "Батьківщини" Юлія Тимшенко, щоправда їй карти можуть сплутати, зокрема, музикант Святослав Вакарчук і гуморист Володимир Зеленський.

      Таку заяву він зробив у коментарі журналістці Соні Кошкіній, який розміщено на її авторському каналі у Youtube.

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      "Я вважаю її (Тимошенко – 24 канал) об'єктивно фаворитом президентської кампанії. Як на мене, на 99% вона пройде у другий тур, вона – вже у другому турі", – зауважив бізнесмен.

      За його словами, потрапляння до другого туру виборів – уже половина успіху, а далі все залежить від того, хто буде суперником очільниці "Батьківщини".

      Чи стане вона президентом? Запитання стоїть у тому, хто буде її візаві. Якщо візаві буде Вакарчук, Зеленський, Гриценко, за певних умов, то, звісно, є запитання. Але швидше за все, стане. Я тут би вже поставив 55% на 45%, що стане. А якщо вона буде проти Порошенка, Бойка, Рабіновича, Ляшка, то я ставлю три до одного – 75% (що стане – 24 канал) проти 25%,
      – переконує Коломойський.

      Водночас він додає, що змінити ситуацію може висунення у президенти музиканта Святослава Вакарчука.

      "Є одне питання, яке може перемішати взагалі всю палітру – це Вакарчук. Якщо він піде, то ситуацію може бути іншою", – підкреслив олігарх.

      Також Коломойський зазначив, що не знає, чи збирається фронтмент "Океану Ельзи" висувати свою кандидатуру.

      Нагадаємо, деякі ЗМІ вважають, що Ігор Коломойський вже обрав свого кандидата на посаду президента, і ним виявився Володимир Зеленський. Щоправда, нещодавно гуморист під час виступу на сцені "Кварталу 95" у дечому з гумористичним підтекстом все ж прокоментував імовірність свого балотування на найвищу в Україні посаду та фінансову підтримку Коломойського зокрема.

      За словами Зеленського, його зачіпає, коли говорять, що гроші на участь у виборах йому може дати тільки олігарх Ігор Коломойський. Як зауважив він, "якби ви знали особисто Коломойського, то зрозуміли б, що той став Коломойським, не тому, що давав всім підряд 2,5 мільйона гривень (внесок, який слід заплатити на спеціальний рахунок ЦВК, аби мати можливість брати участь у виборах президента – 24 канал), а зовсім навпаки. Також гуморист наголосив, що олігарх навряд чи дасть дасть гроші туди, звідки вони йому, імовірно, не повернуться.  

      вибори президента україни-2019: матеріали 24 каналу
      Теги: Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Юлія Тимошенко Президентські вибори 2019 Ігор Коломойський Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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