Коломойський назвав головні цілі щодо "Приватбанку"

Ігор Коломойський подав п'ять нових судових позовів щодо "Приватбанку". Однак повернення банку не є найголовнішою ціллю мільярдера.

В інтерв'ю програми "Наші гроші" Ігор Коломойський сказав, що йому зараз однаково на "Приватбанк" та він не вимагає його повернення.

Читайте також: Чи зможе Коломойський повернути "Приватбанк": відповідь економіста

"Я ж казав, мені однаково на нього, але дайте компенсацію. Перше завдання суду – це сказати чи правильно, що мене пограбували чи це все було чисто", – заявив олігарх.

Він пояснив, що два мільярди доларів компенсації – це власні гроші, які були покладені в капітал.

"Якщо буде встановлено, що була неправильна націоналізація, то буде реституція. Якщо ми скажемо, що нам банк не потрібний і залиште собі його, бо у вас там 150 мільярдів "фантиків" лежить, тобто облігації, яка не монетизована. Якщо вам мало банків державних і ви хочете ще "Приват", то залиште його собі, але віддайте нам наш капітал, який ми внесли. Тільки рівно стільки, скільки ми туди внесли", – розповів мільярдер.

Гроші повинен віддати новий власник – це Міністерство фінансів, тобто держава. Тільки на патріотичні почуття не треба давити, аналізуємо юридичну ситуацію. Мені не треба говорити, що хтось голодує або не вистачає на армію, а я буду отримувати два мільярди. Я не поспішаю – мені треба визнати факт, що мене пограбували і на скільки. І бажано покарати тих, хто, як і навіщо це зробив,

– сказав олігарх.

За словами Коломойського, він не забирав би цю компенсацію, а можливо розміняв би на що-небудь: "Це вже питання переговорне, до прикладу, взяли б якісь облігації потім могли б їх використати як інструмент",

Ми хочемо, щоб, по-перше, був справедливий вердикт. По-друге, щоб були покарані винуватці, хто це зробив. А по-третє, віддайте нам цю обшарпану, нікому не потрібну власність, бо той банк він вже взагалі нічого не вартує,

– заявив Коломойський.

Як нині розгортаються події щодо "Приватбанку"?

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

Які ще рішення у справі "Приватбанку" ухвалив суд:

19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб;

20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовів у Господарський суд Києва до НБУ та "Приватбанку". Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.