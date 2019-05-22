Коломойський остаточно програв суди НБУ та Приватбанку на суму понад 2,6 мільярда гривень

Національний банк України і Приватбанк виграли в суді позови до компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань на суми 2,6 мільярда гривень і 143 мільйони гривень відповідно з рефінансування, які НБУ видав Приватбанку.

Юрист Нацбанку повідомив виданню "Новое время", що НБУ та Приватбанк виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу і кіпрської компанії "Тровелко".

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14 травня 2019 року Велика палата Верховного Суду поставила крапку у справах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 за позовами майнових поручителів, пов'язаних з колишніми власниками Приватбанку, за кредитами рефінансування, до НБУ і Приватбанку про зобов'язання регулятора списати кошти з кореспондентських рахунків банку для погашення заборгованості за рефінансуванням і зобов'язаннями Приватбанку погасити заборгованість перед НБУ,

– повідомив юрист НБУ.

Метою позовів, яких загалом було подано близько 30, є звільнення від відповідальності не лише юридичних осіб, пов'язаних з колишніми власниками Приватбанку, які передали належне їм майно в заставу НБУ, але і фінансового поручителя – Ігоря Коломойського.

Суди розглядали позови з 2017 року. Спочатку вони були задоволені, проте потім їх скасували вищі інстанції.

Так, Господарський суд Києва і Київський апеляційний господарський суд спочатку задовольняли всі подібні позови і лише після того, як Касаційний суд у складі Верховного Суду скасував попередні судові рішення підтримавши НБУ і Приватбанку, Північний апеляційний господарський суд також став на сторону регулятора.

Після цього, однак, майнові поручителі, враховуючи правові позиції апеляційного та касаційного судів, спробували оскаржити відповідні рішення, звернувшись на розгляд Великої палати Верховного Суду, однак і там вони отримали відмову.

Відтак, з огляду на положення господарського процесуального законодавства, правові позиції Верховного Суду є обов'язковими для судів усіх інстанцій у подібних суперечках

Зазначається, що суддя Господарського суду Києва Вадим Босий прийняв рішення перенести розгляд справи про визнання недійсними 5 кредитних договорів рефінансування, за якими Нацбанк видав Приватбанку 9,2 мільярда гривень і особистих порук за ними Коломойського на 30 травня.

Коломойський вирішив підстрахувати рішення Печерського суду Києва від 20 квітня, яким було розірвано договори особистих порук бізнесмена Коломойського за відповідним рефінансування, отриманих до націоналізації Приватбанку.

НБУ на підставі особистих порук Коломойського також подав позов до Женевського суду, вимагаючи повернути борги.

Водночас 20 травня Господарський суд не визнав позов Коломойського проти НБУ завідомо неправдивими.

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Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?

• Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.

• 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб .

• 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

• 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".



Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

Читайте інтерв'ю Bihus.info з Коломойським:

Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк": ексклюзивне інтерв'ю з Коломойським

Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським