Коломойський підтвердив, що його адвокат – це юрист Зеленського

Юрист Андрій Богдан здійснює юридичний супровід кампанії шоумена Володимира Зеленського. Олігарх Ігор Коломойський підтвердив, що він працює і його особистим адвокатом.

Коломойський заявив у коментарі журналістам програми "Схеми: корупція в деталях", що Богдан працює й на інших людей і це викликає у олігарха роздратування.

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Андрій Богдан літав до Коломойського впродовж 2018 року в Швейцарію, а потім в Ізраїль. Юрист відмовився говорити про причини відвідування Женеви й Тель-Авіва.

Моє приватне життя не може бути без мого бажання відкрите ні журналістам, ні будь-кому іншому. Я не є ні публічна особа – політик, ні держслужбовець,

– зазначив юрист.

Протягом останніх 2 років кандидат у президенти Володимир Зеленський здійснив 11 візитів до Женеви, коли там мешкав його бізнес-партнер, олігарх Ігор Коломойський. Згодом, коли той переїхав до Ізраїлю, Зеленський ще двічі навідувався у Тель-Авів.

Хто такий Андрій Богдан?Він є адвокатом Коломойського, який у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Попри виїзд Коломойського з України, їхня співпраця з олігархом, не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Ігор Коломойський є одним з його клієнтів.