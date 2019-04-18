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      Коломойський планує повернутися в Україну

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / Фото з відкритих джерел

      Український олігарх Ігор Коломойський, який з вересня 2018 року живе в Ізраїлі, обіцяє в разі перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах повернутися в Україну.

      Про це Коломойський розповів в інтервʼю програмі "Схеми", повідомляє "Радіо Свобода".

      Читайте також: Це повна маячня, – Гонтарева про бажання Коломойського отримати компенсацію за "ПриватБанк"

      На питання, чи повернеться він, у разі обрання Володимира Зеленського президентом, Коломойський відповів ствердно.

      Звісно. Я збирався й раніше повернутися, але зараз там всілякі випадки... У мене були плани повернутися в Україну між першим і другим туром, ще до першого туру. Але у зв'язку з тим, що така гостра політична боротьба, і щоб не вносити метушню і переполох, тому я вирішив тут спокійно відсидітися і не нервувати нікого в Україні,
      – пояснив бізнесмен.

      Він також зізнався, що хоче, аби президентом України став саме Зеленський.

      Зв'язок між українським олігархом Коломойським та шоуменом очевидний. Обидва вони заявляють про те, що відносини між ними лише партнерські та в рамках бізнесу. Раніше ЗМІ з'ясували, що адвокат Коломойського Андрій Богдан представляє кандидата у президенти Володимира Зеленського та його команду на офіційних зустрічах та продовжує системно літати до олігарха.

      Також олігарх та кіпрська компанія Triantal Investments Ltd. 9 квітня змінили свій судовий позов до України та доповнили цого вимогою повернути пакети акцій "ПриватБанку", якими Коломойський та Triantal раніше володіли. Згодом у інтерв'ю Коломойський заявив, що хоче від України компенсації у два мільярди доларів за націоналізацію "ПриватБанку".

      Наразі в НАБУ перебувають три гучні кримінальні провадження, що зачіпають інтереси олігарха Ігоря Коломойського: щодо виведення грошей з "ПриватБанку" й "Укрнафти" та несплати авіакомпанією МАУ зборів державі.

      Коломойський, Зеленський
      Справи Ігоря Коломойського

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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