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      Коломойський подав кілька нових позовів до НБУ, – ЗМІ

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      Коломойський подав ще п'ять позовів до НБУ та "Приватбанку"
      Коломойський подав ще п'ять позовів до НБУ та "Приватбанку" / Фото з відкритих джерел

      Ігор Коломойський подав п’ять нових судових позовів до НБУ та "Приватбанку". Таким чином український олігарх хоче скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

      Позови до Господарського суду Києва стосуються п’ятьох кредитних договорів та особистої поруки по них з боку Коломойського, повідомляє видання "Новое время" із посиланням на свої джерела.

      Читайте також: Коломойський розповів про наслідки скасування націоналізації "Приватбанку"

      Так, позови Коломойський подав ще 19 квітня, перші слухання відбудуться 10, 22 і 23 травня.

      Видання зазначає, що юристи пояснюють такий хід з боку екс-власника "Приватбанку" бажанням "підстрахувати" рішення Печерського райсуду Києва, яке було ухвалене пізно ввечері 20 квітня. Тоді судді задовольнили позов Коломойського про розірвання договору особистої поруки за кредитами рефінансування, виданих "Приватбанку" Національний банком на суму 9,2 мільярда гривень.

      У справі "Приватбанку" вже прийняли відразу три рішення на користь Ігоря Коломойського.

      • 18 квітня Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку" за позовом Ігоря Коломойського, справу вивчали майже 2 роки;
      • 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб;
      • 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      Зазначимо, НБУ на підставі особистої поруки Коломойського також подав позов у Женевський суд, вимагаючи повернути борги.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

      Читайте також: Націоналізація "Приватбанку": хто від цього виграв та що отримали українці

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Приватбанк НБУ Судді
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