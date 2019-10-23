Коломойський повинен віддати "Приватбанку" майже 11 мільйонів фунтів стерлінгів: рішення суду

Апеляційний суд Англії та Уельсу зобов’язав колишніх власників "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити 10,9 мільйона фунтів стерлінгів судових витрат. Це дорівнює 14,01 мільйона доларів.

Так, банк має отримати від Коломойського 4 мільйони фунтів стерлінгів, про це повідомляє пресслужба банку.

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Ще 2 мільйони фунтів стерлінгів від Боголюбова та 1,5 мільйона фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів.

Відповідачів зобов’язали повернути проміжну виплату витрат, сплачену їм банком, за рішенням суду першої інстанції в минулому році,

– пояснили в банку.

Окрім цього, олігархи та пов'язані з ними компанії повинні виплатити "Приватбанку" витрати за слухання справи у попередній інстанції. Тоді вона стала на бік Коломойського. У банку вважають, що мова йде про близько 3,4 мільйона фунтів стерлінгів.

15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу "Приватбанку" на рішення суду першої інстанції – Високого суду Лондона, який відмовився розглядати позов держбанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Детальніше про рішення суду:

Всесвітній арешт активів Коломойського продовжиться.

Розгляд цієї справи підпадає під юрисдикцію Високого суду Лондона, адже йдеться про шахрайство у великих розмірах.

Тепер суд Лондона почне розгляд за позовом "Приватбанку" по суті.

Банк може і надалі вимагати від колишніх власників відшкодування повної суми збитків – 1,9 мільярда доларів (разом з відсотками – 3 мільярди доларів).

Що відомо про справу "Приватбанку"?У грудні 2017 року націоналізований "Приватбанк" подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників і шести компаній: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice.



Цим позовом банк домагається відшкодування 1,9 мільярда доларів + відсотки, які колишні власники найімовірніше вивели з нього напередодні націоналізації.



Згодом суд заарештував активи ексвласників банку і зазначених компаній по всьому світу на суму більше 2,5 мільярда доларів. Після цього Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на це рішення суду. У ній йшлося, що справа "Приватбанку" не є у юрисдикції цього суду, а відтак, він не може накладати арешт на активи олігархів. Банк це рішення оскаржив і подав зустрічну апеляцію.