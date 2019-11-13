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      Коломойський позбувся 7,5 мільярдів боргів перед Приватбанком: рішення суду

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      Коломойський позбувся 7,5 мільярдів боргів перед Приватбанком
      Коломойський позбувся 7,5 мільярдів боргів перед Приватбанком / pravda.com.ua

      Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до Приватбанку, ТОВ "Парктур", ТОВ "Скорзонера", ТОВ "Шелта" та ТОВ "Аспект". Він визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між "Приватбанком" і відповідачами в 2006-2016 роках.

      Відповідне рішення суд прийняв 4 листопада, пише Finbalance. За даними держреєстру, одним із засновників ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" є ТОВ "Скорзонера", кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

      Важливо: Завод Коломойського уклав ще одну мирову з "Приватбанком": борги теж виплатить

      Судді зазначали, що спірними умовами кредитних договорів фактично визначено додаткову плату, що створило ситуацію подвійної оплати за користування кредитом.

      Як своє рішення пояснив суд?

      За оцінками суду, відповідні положення кредитних договорів передбачали оплату за користування позиками "двома паралельними способами:

      • проценти за користування кредитом, виходячи з процентної ставки визначеної в договорах;
      • проценти "R" або винагорода за користування кредитом, сплата яких визначена у формулах, до яких, включено також дані щодо офіційного курсу гривні до долару США.

      Судді вважають, що оскаржувані пункти вказаних кредитних договорів порушують права позивача, тобто Коломойського.

      Ці пункти збільшують суму заборгованості позичальників за кредитними договорами,
      – впевненні у суді.

      Колегія суддів вважає, що "має місце порушення вимог принципу справедливості, добросовісності і розумності, і сплата винагороди (комісії) в установленому спірним договором порядку та розмірі не відповідає вимогам розумності та справедливості договору".

      Про яку суму йдеться?

      Сукупний обсяг згаданих нарахувань за "процентами "R" або винагородою за користування кредитом" за відповідними кредитними договорами сягає майже 7,5 мільярдів гривень, що в рази перевищує максимальний розмір ліміту кредитних договорів і основну суму боргу за кредитами.

      Раніше: Верховний суд заборонив стягувати з компанії Коломойського 1,5 мільярда гривень: деталі справи

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Приватбанк Ігор Коломойський Рішення суду Банки Гроші Судді
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