Коломойський прилетів до Києва, – ЗМІ

Український олігарх і голова групи "Приват" Ігор Коломойський приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Сюди він прилетів, імовірно, з Дніпра близько 20:00 16 травня.

Як розповів журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач, Коломойський прибув тим же літаком групи "Приват", на якому уночі проти 16 травня прилетів із Тель-Авіва (Ізраїль) до Дніпра. Судно має бортовий номер UR-PRT.

Читайте також: Коломойський повернувся в Україну



Коломойський прибув до "Борисполя" тим же літаком, яким прилетів з Тель-Авіва до Дніпра

За інформацію проекту "Схеми", на борту літака, яким олігарх прилетів до України, також перебували народний депутат від партії "Відродження" Андрій Шипко та співвласник "95-го кварталу" Тімур Міндіч. Обидвоє неодноразово відвідували офіс Коломойського в Ізраїлі напередодні другого туру виборів президента. Додамо, що Міндіч також є соратником Коломойського та має частку у наближених до нього медіаструктурах.

У неділю, 12 травня, до України з Ізраїля прибув бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського, екс-власник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов.

Чому Коломойський виїхав з України та де він жив

Раніше Ігор Коломойський переконував, що востаннє був в Україні у червні 2017 року. Як пояснював підприємець, так довго він не повертався сюди через суди, пов'язані з "Приватбанком". Крім того, Коломойський заявляв що побоюється, якщо повернеться в Україну, то може звідси вже не виїхати. Цілком імовірно, причиною таких слів був його конфлікт з чинним українським президентом Петром Порошенком.

Відомо, що Коломойський поза Україною спершу проживав у Женеві (Швейцарія), проте у 2018 році перебрався до Ізраїлю, де згодом і влаштував собі офіс задля ведення справ. Олігарх неодноразово запевняв, що має намір повернутися до Швейцарії, однак це так і не сталося. Щодо переїзду до Ізраїля, то Коломойський це пояснював сімейними обставинами.

Зверніть увагу:

Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк": ексклюзивне інтерв'ю з Коломойським



Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським

Про своє повернення до України Коломойський почав говорити у середині квітня 2018 року, коли шанси Зеленського стати президентом були дуже високими. Загалом зв'язок між Коломойським і Зеленським є очевидним. Хоча, обидва заявляють про те, що їхні взаємини – лише партнерські та в рамках бізнесу, але, за інформацією ЗМІ, адвокат Коломойського Андрій Богдан представляв кандидата у президенти Володимира Зеленського та його команду на офіційних зустрічах, продовжуючи системно літати до олігарха. Вже після обрання Зеленського президентом Богдан разом із колишнім шоуменом брав участь у різноманітних зустрічах і заходах.

Звісно. Я збирався й раніше повернутися, але там – всілякі випадки... У мене були плани повернутися до України між першим і другим туром, ще до першого туру. Але через таку гостру політичну боротьбу та щоб не вносити метушню та переполох, я вирішив тут (в Ізраїлі – 24 канал) спокійно відсидітись і не нервувати нікого в Україні,

– пояснював бізнесмен.

Які плани Коломойський має щодо України

Тут він, зокрема, збирається повернути собі нерухомість у Дніпрі, яку суд віддав НБУ - до націоналізації "ПриватБанку" нерухомість перебувала у його заставі, але згодом банк надав її у забезпечення кредиту рефінансування.

Крім того, фахівці припускають, що Коломойський має певні плани на "Приватбанк". Сам олігарх запевняв, що банк йому не потрібен, а він лише хоче повернути 2 мільярди доларів, які перебували там під час націоналізації. Зеленський також заявляв, що не повертатиме "Приватбанк" Коломойському, оскільки це зараз державна установа.

На переконання економіста Сергія Фурси, фізично Коломойський повернути "Приватбанк не зможе. Фахівець каже, що після апеляцій банк може бути ліквідовано, адже держава забере ті гроші, які вона внесла в капітал банку. У підсумку "Приватбанк" стане неплатоспроможним.