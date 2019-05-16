22:20
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, сьогодні
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, сьогодні
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Коломойський прилетів до Києва, – ЗМІ

      1790 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / Фото з відкритих джерел

      Український олігарх і голова групи "Приват" Ігор Коломойський приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Сюди він прилетів, імовірно, з Дніпра близько 20:00 16 травня.

      Як розповів журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач, Коломойський прибув тим же літаком групи "Приват", на якому уночі проти 16 травня прилетів із Тель-Авіва (Ізраїль) до Дніпра. Судно має бортовий номер UR-PRT.

      Читайте також: Коломойський повернувся в Україну

      Коломойський, Україна, ЗМІ, Бориспіль
      Коломойський прибув до "Борисполя" тим же літаком, яким прилетів з Тель-Авіва до Дніпра 

      За інформацію проекту "Схеми", на борту літака, яким олігарх прилетів до України, також перебували народний депутат від партії "Відродження" Андрій Шипко та співвласник "95-го кварталу" Тімур Міндіч. Обидвоє неодноразово відвідували офіс Коломойського в Ізраїлі напередодні другого туру виборів президента. Додамо, що Міндіч також є соратником Коломойського та має частку у наближених до нього медіаструктурах.

      У неділю, 12 травня, до України з Ізраїля прибув бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського, екс-власник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов.

      Чому Коломойський виїхав з України та де він жив

      Раніше Ігор Коломойський переконував, що востаннє був в Україні у червні 2017 року. Як пояснював підприємець, так довго він не повертався сюди через суди, пов'язані з "Приватбанком". Крім того, Коломойський заявляв що побоюється, якщо повернеться в Україну, то може звідси вже не виїхати. Цілком імовірно, причиною таких слів був його конфлікт з чинним українським президентом Петром Порошенком.

      Відомо, що Коломойський поза Україною спершу проживав у Женеві (Швейцарія), проте у 2018 році перебрався до Ізраїлю, де згодом і влаштував собі офіс задля ведення справ. Олігарх неодноразово запевняв, що має намір повернутися до Швейцарії, однак це так і не сталося. Щодо переїзду до Ізраїля, то Коломойський це пояснював сімейними обставинами.

      Зверніть увагу:
      Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк": ексклюзивне інтерв'ю з Коломойським

      Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським

      Про своє повернення до України Коломойський почав говорити у середині квітня 2018 року, коли шанси Зеленського стати президентом були дуже високими. Загалом зв'язок між Коломойським і Зеленським є очевидним. Хоча, обидва заявляють про те, що їхні взаємини – лише партнерські та в рамках бізнесу, але, за інформацією ЗМІ, адвокат Коломойського Андрій Богдан представляв кандидата у президенти Володимира Зеленського та його команду на офіційних зустрічах, продовжуючи системно літати до олігарха. Вже після обрання Зеленського президентом Богдан разом із колишнім шоуменом брав участь у різноманітних зустрічах і заходах. 

      Звісно. Я збирався й раніше повернутися, але там – всілякі випадки... У мене були плани повернутися до України між першим і другим туром, ще до першого туру. Але через таку гостру політичну боротьбу та щоб не вносити метушню та переполох, я вирішив тут (в Ізраїлі – 24 канал) спокійно відсидітись і не нервувати нікого в Україні,
      – пояснював бізнесмен.

      Які плани Коломойський має щодо України

      Тут він, зокрема, збирається повернути собі нерухомість у Дніпрі, яку суд віддав НБУ - до націоналізації "ПриватБанку" нерухомість перебувала у його заставі, але згодом банк надав її у забезпечення кредиту рефінансування.

      Крім того, фахівці припускають, що Коломойський має певні плани на "Приватбанк". Сам олігарх запевняв, що банк йому не потрібен, а він лише хоче повернути 2 мільярди доларів, які перебували там під час націоналізації. Зеленський також заявляв, що не повертатиме "Приватбанк" Коломойському, оскільки це зараз державна установа.

      На переконання економіста Сергія Фурси, фізично Коломойський повернути "Приватбанк не зможе. Фахівець каже, що після апеляцій банк може бути ліквідовано, адже держава забере ті гроші, які вона внесла в капітал банку. У підсумку "Приватбанк" стане неплатоспроможним.

      як розгорталися останні події навколо ігоря коломойського:
      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України
      сьогодні
      19408
      Теги: Новини Києва Новини Борисполя авіація Новини України Ігор Коломойський Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      сьогодні , 22:00 Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      Злой Одессит 234
      Зеленський і бізнес: чого бояться та на що розраховують українські підприємці
      сьогодні , 21:10 Зеленський і бізнес: чого бояться та на що розраховують українські підприємці
      Євгенія Мазур 658
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      910
      Сценарії для Ради після інавгурації Зеленського: чи можливо уникнути розпуску?
      сьогодні , 20:01 Сценарії для Ради після інавгурації Зеленського: чи можливо уникнути розпуску?
      Світлана Попова 1692
      Хто такий Святослав Вакарчук: біографія музиканта і лідера партії "Голос"
      сьогодні , 19:15 Хто такий Святослав Вакарчук: біографія музиканта і лідера партії "Голос"
      Наталя Боднар 1133
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук