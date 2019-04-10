Коломойський, "ПриватБанк" та держава: чому за все розраховуються українці

Українці можуть заплатити 2 мільярди доларів компенсації олігарху Коломойському за приватизацію банку. Колишній власник подав позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою і вимагає грошову компенсацію.

У грудні 2016 року держава націоналізувала "ПриватБанк", а щоб не було паніки, народ заспокоювала екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева.

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Проте причини для хвилювання були. Тоді на порятунок банку, головним акціонером якого був олігарх Ігор Коломойський, держава спрямували 5 мільярдів доларів.



У 2016 році серед українців була паніка

Те, що від банкрутства його рятували за кошти платників податків – українці усвідомили не одразу.

Сам викуп державою був здіснений безпосередньо в інтересах пана Коломойського, щоб уникнути подальшого кримінального переслідування стосовно доведення банку до категорії неплатоспроможних,

– сказав адвокат Ростислав Кравець.

Нині ж, через 2,5 роки після націоналізації з'явилися нові чутки: Ігор Коломойський може повернути собі "ПриватБанк". Олігарх подав позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою і вимагає компенсацію у 2 мільярди доларів.

Він може цілком отримати "Приватбанк" і назад якусь компенсацію. Тобто в гіршому випадку Україна може постраждати на величезні суми,

– сказав засновник інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак.

Виходить, що платники податків змушені будуть заплатити олігарху Коломойському ще раз. І це ще не все – націоналізація "ПриватБанку" була вимагою МВФ для надання Україні чергового траншу.

Це просто зруйнує нашу співпрацю з МФВ. В таких умовах МВФ не буде співпрацювати і він піде. По-перше, ми сплатимо Коломойському 2 мільярди, а ще отримаємо економічну кризу, бо піде МВФ,

– наголосив фінансовий аналітик Dragon Capital Сергій Фурса.

І хоч екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк запевняє: Коломойський не поверне контроль над "ПриватБанком" навіть за рішенням суду. Мовляв, немає юридичного механізму. Проте юристи це заперечують.



Ігор Коломойський хоче повернути "ПриватБанк"

"У Коломойського є досить високі шанси виграти всі ці справи, повернути собі акції ПриватБанку, отримати відповідні компенсації і фактично українці втретє сплатять за цей банк його борги", – сказав адвокат Ростислав Кравець.

Щоб Коломойський отримав компенсацію за "ПриватБанк", суд має визнати, що націоналізацію провели з порушеннями. А це цілком можливо, особливо, якщо пам'ятати, що наші суди до кінця не реформували. У ЗМІ з'явилася інформація, що рішення можуть ухвалити ще до другого туру.