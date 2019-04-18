Коломойський про свої взаємини з Зеленським: У нас склалися людські такі стосунки

Український олігарх Ігор Коломойський розповів про відносини, які пов’язують його з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Так, він заявив, що тісніше спілкуватися із шоуменом почав у 2012 році, коли компанія "Квартал 95" підписала каонтракт із телеканалом 1+1.

До цього Коломойський із Зеленським були знайомі, проте, за словами олігарха, це було "шапкове знайомство: "доброго дня – до побачення". Про це Коломойський розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Наприкінці 2011 – на початку 2012-го ми проводили з ним (Зеленським – 24 канал) досить складні і довгі перемовини: у нього закінчувався контракт з "Інтером", і ми були зацікавлені, щоб він перейшов на 1+1. Він хотів проводити перемовини не тільки з керівництвом каналу, а хотів, щоб хтось був з мажоритарних акціонерів. Познайомилися в діловій обстановці, під час проведення переговорів. Якось після цього склались якісь людські такі стосунки,

– уточнив Коломойський.

Окрім того, олігарх підтвердив те, що Зеленський літав до нього в Женеву.

"Були візити ввічливості, привітання з днем народження. Я іноді вітав його з днем народження. Ну, часто в телефонному режимі вітав. А так був присутнім, здається, за весь час на одному дні народженні, і він у мене був на дні народженні, можливо, 1 – 2 рази", – сказав Коломойський.

Також олігарх додав, що рішення Зеленського піти у політику було самостійним. Він також додав: якщо Зеленський захоче попросити у нього поради, обов’язково її надасть.

Окрім того, Коломойський заявив, що після президентських виборів збирається повернутися в Україну.