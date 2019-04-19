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      Коломойський розповів про наслідки скасування націоналізації "Приватбанку"

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      Коломойський впевнений, що на чинних керівників "Приватбанку" чекає кримінальна відповідальність
      Коломойський впевнений, що на чинних керівників "Приватбанку" чекає кримінальна відповідальність / 24 канал

      Колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявив, що йому все одно, як скасування націоналізації банку вплине на операційну діяльність фінансової установи. Проте бізнесмен переконаний, що після зміни менеджменту банку його сьогоднішні керівники понесуть кримінальну відповідальність.

      "Я не керую "Приватбанком", тому мені все одно. Сподіваюся, що поки ніяк (не вплине скасування націоналізації на операційну діяльність "Приватбанку", – ред.)", – сказав Коломойський в інтерв’ю "Економічній правді".

      Читайте також: Нехай Порошенко публічно визнає свою помилку, – Коломойський про ситуацію з "Приватбанком"

      А потім зміниться менеджмент і воздасться тим, хто сьогодні керує "Приватбанком" і завдає державі збитків. Воздасться – це вони понесуть кримінальну відповідальність і сядуть у в'язницю на довгі роки,
      – переконаний екс-співвласник банку.

      Він звинуватив сьогоднішніх керівників "Приватбанку" в тому, що вони витрачали державні гроші, не дивлячись на судові заборони. Коломойський зауважив, що має на увазі витрати на аудиторів, юристів, розслідувачів.

      На тезу журналіста про те, що ренаціоналізація "Приватбанку" неможлива, адже банк не може повернути 155,4 мільярда гривень, бізнесмен сказав: "Як влили ОВДП (цінні папери, – ред.), так нехай і заберуть назад. Ці папери лежать у банку на спецрахунку".

      "Приватбанк" збитковий, і якби не відсотки по ОВДП, то він би "заробляв" мінус 400 мільйонів доларів. За рахунок відсотків банк отримує близько 15-16 мільярдів гривень (близько 600 мільйонів доларів). Відсотків вистачає на те, щоб покрити збитки банку і показати нібито прибуток,
      – запевнив Коломойський.

      До речі, на початку квітня Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк", а вимагає лише повернути йому капітал у 2 мільярди доларів. Після зміни влади в Україні бізнесмен очікує на "справедливий суд".

      Читайте також: Термінове засідання РНБО через скасування націоналізації "Приватбанку": основні тези

      18 квітня Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

      У суді пояснили своє рішення тим, що відповідачі (представники держави) не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації.

      Національний банк та Міністерство фінансів України вже заявили, що планують оскаржити в суді рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

      Представники "Приватбанку" переконують, що скасування його націоналізації ніяк не вплине на вкладників банку та на його роботу.

      До речі, всі троє суддів, які скасували націоналізацію "Приватбанку", виявилися недобросовісними. Це головуючий суддя Ігор Качур та судді Володимир Келеберда та Віталій Амельохін.

      Чому відбулася націоналізація "Приватбанку"? "Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни 18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку", тобто переведення банку у власність держави. Це зробили, щоб забезпечити фінансову стабільність банківської системи, економіки загалом та зберегти гроші вкладників банку. Уряд тоді послався на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною. На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.

      як розгортаються події після скасування націоналізації "приватбанку":
      blog_ava
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      Теги: Новини України Приватбанк Ігор Коломойський Міністерство промислової політики Гроші
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