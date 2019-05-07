Коломойський розповів, про що спілкувався з юристом Зеленського в період виборів

Український олігарх Ігор Коломойський нещодавно телефонував своєму адвокатові Андрію Богдану, який також є юристом новообраного президента Володимира Зеленського. Про це він розповів у інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші".

Зокрема наголосив, що він – один з важливих клієнтів Богдана.

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За словами Коломойського, під час розмови він казав своєму адвокатові, що було б добре, якби той приїхав до Ізраїлю й подивився до його запущених справ.

Казав, що всі чекаємо, коли він вже закінчить з цими виборами. Адже через це багато питань тимчасово зупинилися. Казав йому: "Давай поговоримо. Якщо ти підеш раптом на якусь посаду, то втратиш свою адвокатську ліцензію. Хто буде замість тебе тоді? У тебе ж багато моїх справ,

– розповів олігарх.

Після цього журналістка запитала Коломойського, чи звертався б він до Богдана, якщо б той таки отримав якусь серйозну державну посаду. На що олігарх відповів: якщо б таки звертався, то попросив би пришвидшити певні процеси, які зіштовхуються з бюрократією.

Щоб він підказав механізм, як зорієнтуватися в тій системі координат, в якій би він знаходився, отримавши якусь посаду,

– пояснив Коломойський.

Він також припустив, що Богдан міг би бути непоганим прокурором, або ж, як і будь-хто інший, міг би очолювати Адміністрацію президента. Зазначимо, що сам юрист поки що не прокоментував інформацію, чи справді він претендує якусь з державних посад.

Що ще відомо про Богдана?Раніше журналісти Bihus.info провели розслідування і 9 квітня повідомили, що адвокат Коломойського – Богдан – представляє Зеленського на офіційних зустрічах та продовжує системно літати до олігарха в Ізраїль. А ще Богдан мав таємну зустріч із головою НАБУ Артемом Ситником.



До всього Андрій Богдан, який співпрацює з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, планує подати до суду на авторів програми розслідувань "Схеми". Богдан обурився через розслідування журналістів про його поїздки до Москви. Журналістам вдалося з'ясувати, що з 2014 року Богдана тричі фіксували в аеропорту Внуково (Москва).



Вони запитали в юриста – коли саме той літав та що там робив? Але Богдан заперечив, що після анексії був у Росії. Ці слова авторка програми "Схеми" Наталія Седлецька назвала неправдою, адже щонайменше одна дата журналістам відома – це 15 травня 2014 року.

Першу частину інтерв'ю з Ігорем Коломойським дивіться тут.