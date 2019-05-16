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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Коломойський ускладнює політичну кар'єру Зеленського, – експерт

      817 Читать новость на русском
      Вплив Ігоря Коломйоського на Володимира Зеленського
      Вплив Ігоря Коломйоського на Володимира Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Повернення Ігоря Коломойського в Україну є дуже доленосним для Володимира Зеленського незалежно від того, чи є між ними якісь відносини.

      Таку думку висловив політичний експерт в ефірі 24 каналу Олег Рибачук. За його словами, світові дипломати неодноразово застерігали Зеленського від впливу Коломойського.

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      "Я вже не вперше чую дипломатичні застороги від Держдепу США і Євросоюзу. Вони рекомендують дотримуватися Зеленському віддаленості і не допускати впливу Коломойського", – заявив експерт. 

      У Коломойського репутація є неоднозначною. Він дуже ускладнює Зеленському його політичну кар'єру, зокрема, поведінка олігарха, бо він так званий "гравець",
      – наголосив Рибачук. 

      Він додав, що першим випробуванням для Зеленського буде призначення людей на кадрові посади. 

      "Я вже говорив, що Коломойський для Зеленського як Путін для Трампа, тобто вони симпатизують один одному, дуже б хотіли мати контакти, але ці контакти є політично вбивчі. Перший тест – чи з'являться люди Коломойського серед перших кадрових призначень новообраного президента після інавгурації", – сказав гість студії.

      До слова, у ніч на 16 травня бізнесмен Ігор Коломойський, який останні два роки перебував за кордоном, повернувся в Дніпро. А про свої наміри прилетіти в Україну оголосив ще перед перемогою свого фаворита Володимира Зеленського. 

       
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      Теги: Володимир Зеленський Новини США Новини України Ігор Коломойський Президентські вибори 2019 Євросоюз Бізнес
      Джерело: 24 канал
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