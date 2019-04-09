Коломойський в суді вимагає повернути йому "Приватбанк"

Український олігарх Ігор Коломойський, про тісний зв'язок з яким кандидата у президенти Володимира Зеленського багато говорять у ЗМІ, і кіпрська компанія Triantal Investments Ltd. 9 квітня змінили свій судовий позов до України. Його доповнили вимогою повернути пакети акцій "Приватбанку", якими Коломойський та Triantal раніше володіли.

Господарський суд Києва з кінця лютого 2019 року розглядає позов Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу Україною як державою акцій "Приватбанку" (21 грудня 2016 року). Але на черговому засіданні у справі Коломойський вирішив змінити умови позову. Про це повідомила прес-служба "ПриватБанку".

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Як змінив свій позов до України Ігор Коломойський?

9 квітня суд розглянув заяву про зміну предмета позову. Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments Ltd. тепер вимагатимуть в України не лише скасування договору купівлі-продажу "Приватбанку", а й повернення і Коломойському, і компанії відповідного пакета акцій банку.

Зауважимо, що до націоналізації Коломойському належали трохи більше за 41% акцій "Приватбанку", а Triantal Investments Ltd – трохи менше за 17% акцій. Тобто разом вони мали контрольний пакет акцій – понад 50%+1 акція.

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Якою була позиція держави?

Міністерство фінансів України клопотало, щоб суд позовну заяву Коломойського і Triantal Investments Ltd. не розглядав. Висловило сумнів щодо процесуального права кіпрської компанії висувати позови до України. А також вказало на відсутність у позовній заяві доказів наявності права власності Коломойського на прості іменні акції "ПриватБанку".

Суд не залишив клопотання Мінфіну без уваги, але відхилив його. Після чого оголосив перерву у засіданні до 16 квітня.

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Що трапилося з "Приватбанком"? "Приватбанк" працює на ринку України з 1992 року, був і є найбільшим банком за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі України уряд 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію найбільшої на українському ринку фінустанови.



Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, через яку вони втратили свої акції, незаконною. А от "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників додаткового відшкодування збитків. Зараз сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і закордоном. Наприклад, у червні 2018 року НБУ подав позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками.