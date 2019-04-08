Коломойський відсудить в українців 2 мільярда, якщо виграє зручний для нього кандидат, – Фурса

Ігор Коломойський в інтерв'ю ВВС заявив, що він хоче від України компенсації в два мільярда доларів за націоналізацію "ПриватБанку". У разі перемоги кандидата, який близький йому по духу, не виключено, що олігарх зможе отримати ці гроші. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Багато зараз говоримо про те, що незалежно від того, чи залишиться Порошенко на другий термін, чи Зеленський стане наступним президентом, у жодного з них немає шансів досидіти свій термін до кінця. Мовляв, чинний президент за попередні роки накопичив купу питань, за які доведеться відповідати, а шоумен – просто не впорається. Такі думки лунали від багатьох гостей, зокрема, і під час виборчого марафону у цій студії. Мовляв, боятися цього не варто. Адже це – своєрідний шлях еволюції суспільства. А як щодо економіки? Чи вона переживе ще одну революцію?

Нумо залишимо такі прогнози на совісті цих політологів. Їх хлібом не годуй – дай видумати щось нове. Я думаю, що після останнього Майдану бажання отримати ще новий – ні в кого немає. Бо він досі ще всім болить. Це було не таке свято, як у 2004 році.

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А щодо економіки, то, на жаль, у нас запаси міцності на експерименти просто фізично немає. Якщо Британія може дозволити собі Brexit, американці можуть дозволити собі Трампа, то ми не можемо собі дозволити невідповідального президента. Бо, наприклад, якщо ми втратимо співпрацю з МВФ (в результаті будь-яких рішень), то нас чекає дефолт. А дефолт – це дуже негативні наслідки, при чому, набагато гірші ніж ми мали в 2014 році.

А щодо співпраці з МВФ. Нібито спочатку Зеленському закидали, що його головний герой Голобородько у серіалі "Слуга народу" каже, мовляв, що МВФ нам не потрібен. Коли вже безпосередньо на зустрічі з Зеленським бізнесмени запитали, то він сказав що "ні-ні, будемо співпрацювати з МВФ". І тут що цікаво. Ігор Коломойський, якого вважають фінансистом і головним спонсором передвиборчої кампанії Зеленського, так само казав, що МВФ Україні не потрібний і давно би краще було б оголосити дефолт. Як поясните цю позицію?

Ми бачили ще й нову позицію пана Коломойського, який в інтерв'ю BBC заявив, що він чекає на виплату на два мільярда доларів від України. І що він звинувачає як Україну, так і МВФ в тому, що в нього незаконно забрали "ПриватБанк". В такому разі, якщо ми всі сплатимо пану Коломойському, то це будуть гроші з державного бюджету, тобто гроші платників податків. Зараз, насправді, ситуація зворотня, бо Коломойський має нам повернути ті п'ять мільярдів доларів, які ми вклали, щоб врятувати "ПриватБанк" при націоналізації.

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Було два виходи: націоналізація або ліквідація. От якби була ліквідація "ПриватБанку", ми б зараз не розмовляли про курс 27, наприклад. Там можна було б летіти і летіти (йдеться про курс – 24 канал). Це б просто призвело до банківської кризи, до паніки – там можна було б побачити все, що завгодно. Тому так, це був дорогий варіант – націоналізація – але він рятував від реально глибокої кризи. І замість того, щоб отримати чи скачати ці гроші з Коломойського через суди, ми зараз стикаємося з протилежною картиною: Коломойський виходить і каже, що зараз ви мені ще сплатите 2 мільярда доларів.

Тобто це такий зустрічний позов?

Це не те щоб зустрічний позов. Виглядає так, що зараз він з позиції сили говорить, що саме він чекає від України двох мільярдів доларів. І плюс звинувачує у націоналізації "ПриватБанку" МВФ. А тут дуже важливий момент. Адже це дійсно було частиною програми МВФ. Це була одна з найважливіших реформ. Нещодавно навіть в Твіттері американського посольства зазначалося прямим текстом: націоналізація "ПриватБанку" була дуже важливою і ми зазначаємо, що це було правильним кроком на шляху до реформ. Якщо раптом станеться той сценарій, який пропагує Коломойський – про повернення йому грошей, про визнання якоїсь компенсації – це просто зруйнує нашу співпрацю з МВФ. Бо в таких умовах МВФ не буде співпрацювати. Він піде. По-перше, ми сплатимо Коломойському два мільярда. А по-друге, ми знову ж таки отримаємо економічну кризу через те, що піде МВФ.

Сьогодні з'явилася інформація у американськимх медіа, що Коломойським зацікавилося ФБР: закидають ряд фінансових злочинів по всьому світу, зокрема відмивання коштів. Поки що олігарху не пред'явили звинувачення, хоча розслідування іде давно. Та й зробити це буде важко, адже сам він вже тривалий час переховується в Ізраїлі. Але чи правильно я розумію, що навіть звідти він може подати позов проти держави Україна. Як ви оцінюєте його шанси отримати ці два мільярда?

У разі перемоги кандидата, який близький йому по духу, я не виключаю цього. Тому що ми розуміємо, що це рішення буде отримано в українських судах. А як впливає пан Коломойський на українські суди при відсутності політичної волі зупинити його – ми цілком можемо уявити. Тому, я думаю, що це цілком ймовірний сценарій. Судитися він може. Бо він зараз судиться в Лондоні. В Лондоні є позов той самий на ті мільярди, які ми маємо забрати у Коломойського. Бо зараз, власне, всі активи Коломойського заморожені. Звісно, в нього є там дещо необліковане – результат чого ми зараз бачимо в Україні. Але загалом судитися він може і він буде. У разі позитивного для нього результату виборчих перегонів в Україні, він виграє цю справу. Може виграти, принаймні.

Повернемося до виборів. Сьогодні Зеленський опублікував звернення, що він готовий на дебати, мовляв, давайте ставте свої питання, які у вас накопичилися за п'ять років до Порошенка. Чи є у вас питання, як фінансового аналітика, до обох кандидатів? Ви якось зазначили, що нам варто розуміти: незважаючи на те, хто прийде, треба знати якою має бути програма щодо всіх сфер. Що сьогодні найважливіше почути нам – глядачам, виборцям – і на що треба звернути увагу, аби зробити вибір?

По-перше, я не вірю, що відбудуться дебати і ми почуємо це. Тому що ми бачимо, як Зеленський всіляко перетворює на фарс всю ідею дебатів для того, щоб просто уникнути цієї розмови.

Щодо питань, то ключове з економічного боку – то це співпраця з МВФ. Не з економічного – то це інтеграція в НАТО і незворотній курс в ЄС. Тут Зеленський відповідає, мовляв,"так, але референдум". А ми знаємо, що все що було сказано до "але", – воно ні про що. Критично важливо почути такі світоглядні речі.

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Наприклад, в програмі Зеленського є ринок землі. І пан Порошенко декларує, що він за ринок землі. Це одна з найважливіших реформ зараз в Україні. Я б волів, щоб кожен з них зараз вийшов і сказав: "Так, я за ринок землі і я бачу його таким". І це має бути зроблено перед виборами.

Для мене дуже важливо, чи підтримує кандидат Уляну Супрун (бо це медична реформа і відсутність корупції в медицині – 24 канал). Але є ще цінносний аспект. Ми бачимо всіх цих людей, які проти Уляни Супрун – їх всіх можна просто в зоопарк виставляти. Там весь цей ланцюжок "крєпкіх хазяйствєнікав" і "вдалих регіоналів". І тому я хочу знати, чи підтримує кожен з цих кандидатів Уляну Супрун, чи підтримує Шуфрича, умовно кажучи.

Я хочу бачити думку про реформу СБУ і про перехід до Служби фінансових розслідувань.

Це такі ключові речі. Але все ж таки головне – це співпраця з МВФ, це інтеграція, це Уляна Супрун і це ринок землі.

Ви казали, якщо ми не отримаємо кредит від МВФ, то можливий дефолт в Україні. А раніше говорили про те, що Захід не зацікавлений в дефолті в Україні. Що буде переважати на шальках терезів?

Це суперпереконання української еліти, що нам все рівно допоможуть, щоб ми не робили. Це розуміння себе як "пупа Землі". Ми не "пуп Землі". Це так не працює. Якщо ви робите прямопротилежні речі ніж ті, що ви обіцяли, якщо ви просто плюєте всім в обличчя – ніхто не буде з вами співпрацювати. От, наприклад, прийняли рішення Конституційного суду щодо скасування статті про незаконне збагачення. І це зараз найбільша перепона для співпраці з МВФ.

Податкова амністія також протилежить співпраці з МВФ (пункт, який є в програмі Зеленського, про податкову амністію для бізнесу – 24 канал). Питання, чи для бізнесу тільки ця амністія? Тому що навіть якщо ми будемо колись робити податкову амністію, її треба зробити вже після того, як податкову реформували. Коли буде так: ось це межа, після цього ми всі платимо податки.

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Просто так зробити податкову амністію – це люди легалізують кошти, скажуть "дякую", бо в них зараз проблеми з фінансовим моніторингом, з банками. Чому зараз всі ці депутати декларують купу кешу? Не тому що вони не довіряють банкам. Тому що банки в них гроші взяти не можуть. Тому що вони не можуть сказати банкам, де вони. А от вони проведуть амністію і покажуть: ось! Мовляв, у мене все легально. І після цього ми можемо забути, до речі, про боротьбу з корупцією. Тому що умовний Ляшко задекларує все, що в нього є, і потім незаконним збагаченням ви його не спіймаєте. Тому, податкова амністія – це дуже небезпечно.

Якщо ми втрачаємо кредитування МВФ, яким може бути курс долара?

Будь-який, насправді. Може бути в два, в три рази вищим. Зараз курс відповідає поточному ринковому. Але знову ж таки, якщо в нас дефолт – то це дефолт. Всі побігли, і я побіг. Далі немає якихось меж, які б визначали справедливий курс, коли ви не платите по власним боргам. Тому там може бути і 40, 50, 60 – будь-що.