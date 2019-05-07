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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Коломойський заявив, що не вважає себе олігархом та пояснив для чого йому потрібні медіа

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / Фото з відкритих джерел

      Ігор Коломойський має можливість впливати на владу, політику, але не користується цим і медіаресурс йому не потрібен для досягнення бізнес-цілей.

      Про це він розповів журналістам програми "Наші гроші" під час інтерв'ю у своєму офісі в місті Герцлія, Ізраїль.

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      За його словами, канал "1+1" не валив Порошенка, він показував правду, ту, яку показують всі ЗМІ. Правду не приховаєш. На "1+1" нема стоп-списку(людей, яких не можна критикувати – 24 канал).

      Я з повагою ставлюся до колективу "1+1". Вони не будуть зараз вихваляти новообраного президента Володимира Зеленського або когось іншого. Якщо все розпродати, то треба залишити лише медіа.  Я борюся не за свої фінансові інтереси. Показувати правду – це і боротьба за справедливість,
      – заявив Коломойський.

      "Відносини Порошенка з медіа – це те, як показують його або не показують. Мої відносини з медіа – це та чи інша сторона правди. Я ніколи не просив і не звертався з проханнями чи вимогами до "1+1", щоб мене показали", – заявив олігарх.

      Якщо враховувати медіа і їх вплив, то так, я олігарх. Проте в класичному виді олігархії – це монополія чи олігархія, то тоді я не олігарх. У мене немає виконавчої влади,
      – сказав бізнесмен.

      Першу частину інтерв'ю з Ігорем Коломойським дивіться тут.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Ігор Коломойський Медіа Володимир Зеленський ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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