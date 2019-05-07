Коломойський заявив, що не вважає себе олігархом та пояснив для чого йому потрібні медіа

Ігор Коломойський має можливість впливати на владу, політику, але не користується цим і медіаресурс йому не потрібен для досягнення бізнес-цілей.

Про це він розповів журналістам програми "Наші гроші" під час інтерв'ю у своєму офісі в місті Герцлія, Ізраїль.

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За його словами, канал "1+1" не валив Порошенка, він показував правду, ту, яку показують всі ЗМІ. Правду не приховаєш. На "1+1" нема стоп-списку(людей, яких не можна критикувати – 24 канал).

Я з повагою ставлюся до колективу "1+1". Вони не будуть зараз вихваляти новообраного президента Володимира Зеленського або когось іншого. Якщо все розпродати, то треба залишити лише медіа. Я борюся не за свої фінансові інтереси. Показувати правду – це і боротьба за справедливість,

– заявив Коломойський.

"Відносини Порошенка з медіа – це те, як показують його або не показують. Мої відносини з медіа – це та чи інша сторона правди. Я ніколи не просив і не звертався з проханнями чи вимогами до "1+1", щоб мене показали", – заявив олігарх.

Якщо враховувати медіа і їх вплив, то так, я олігарх. Проте в класичному виді олігархії – це монополія чи олігархія, то тоді я не олігарх. У мене немає виконавчої влади,

– сказав бізнесмен.

Першу частину інтерв'ю з Ігорем Коломойським дивіться тут.