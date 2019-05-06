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      Коломойський збирається повернути собі нерухомість у Дніпрі, яку суд віддав НБУ

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      Коломойський оскаржує рішення щодо передачі нерухомості у Днніпрі НБУ
      Коломойський оскаржує рішення щодо передачі нерухомості у Днніпрі НБУ / Фото з відкритих джерел

      Національний банк України відсудив у компанії "Арлан", яка належить колишнім власникам "ПриватБанку" Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, нерухомість у Дніпрі. Олігархи подали апеляцію на це рішення – Центральний апеляційний господарський суд вже відкрив відповідне провадження.

      До націоналізаці "ПриватБанку" нерухомість перебувала у його заставі, згодом банк надав її у забезпечення кредиту рефінансування, пише Finbalance.

      Читайте також: Договору не було, – Коломойський про націоналізацію "Приватбанку"

      У Суді Нацбанк відсудив її для того, аби нею погасити кредит рефінансування. Зокрема, мова йде про нежитлове приміщення на цокольному поверсі в одній із адмінбудівлель Дніпра площею 573,7 квадратних метрів.

      Приміщення розташоване за адресою вулиця Святослава Хороброго, 27. Там ж розташоване відділення "ПриватБанку".


      Скріншот цієї адреси у Дніпрі із Google Maps

      Дізнатись про рішення щодо конфіскації у Коломойського та Боголюбова майна вдалось лише завдяки відкриттю апеляційного провадження. У червні 2018 року, коли госпсуд уперше розглядав позов "ПриватБанку" початкова вартість цього майна для продажу оцінювалася у 17,68 мільйона гривень.

      За кілька днів до виборів суди ухвалили три рішення щодо "Приватбанку" на користь Ігоря Коломойського: 

      Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

      • 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

      • 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      Окрім того, 26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовів. Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку. 

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди.

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      Теги: Новини України Приватбанк НБУ Новини Дніпра Ігор Коломойський Судді Новини нерухомості України Новини нерухомості
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