Коломойський знайшов інший спосіб, як поховати співпрацю з МФВ, – Шабунін

Для олігарха Ігоря Коломойського не є головною метою звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Але у такий спосіб він намагається розірвати співпрацю України з МВФ.

Таку думку в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі озвучив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, законопроєкт, який підтримав комітет Верховної Ради, про підвищення ефективності боротьби з корупцією у правоохоронних органах – це не лише хрест на НАБУ, але й на українській економіці.

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"Адже вимога МВФ про незалежне НАБУ, зокрема його директора, прописана в минулій програмі МВФ та процедурах. Якщо умови попередніх програм відкочуються назад, то нові програми не підписуються", – пояснив він.

Для Коломойського зараз не питання – звільнити директора НАБУ, який доганяє його зі справою "Привату", йому головне – розірвати історію з МВФ. В "антиколомойському" законопроєкті він вже програв, а тому знайшов інший спосіб, як поховати співпрацю з МВФ,

– сказав Шабунін.

За його словами, проблема не лише в Ситнику, адже йому залишилось 2 роки обіймати цю посаду. Йдеться про норму в законі, яка стосуватиметься всіх наступних директорів НАБУ.

"Цей закон дає можливість "кліпати" на будь-якого директора НАБУ адмінпротоколи про корупцію і викидати його з посади. Я нагадаю, що згідно з протоколом, який зараз є в Ситника, не можна звільнити навіть останню секретарку голови райдержадміністрації. Натомість ОПЗЖ, партії Порошенка та Тимошенко пропонують звільнити за це директора НАБУ", – додав він.

Що відомо про ймовірне звільнення Артема Ситника