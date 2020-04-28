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      Коломойський знайшов інший спосіб, як поховати співпрацю з МФВ, – Шабунін

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      Шабунін прокоментував ймовірне звільнення Ситника
      Шабунін прокоментував ймовірне звільнення Ситника / 24 канал

      Для олігарха Ігоря Коломойського не є головною метою звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Але у такий спосіб він намагається розірвати співпрацю України з МВФ.

      Таку думку в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі озвучив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, законопроєкт, який підтримав комітет Верховної Ради, про підвищення ефективності боротьби з корупцією у правоохоронних органах – це не лише хрест на НАБУ, але й на українській економіці.

      Більше про це У Раді хочуть звільнити голову НАБУ Ситника заднім числом у порушення Конституції, – ЦПК

      "Адже вимога МВФ про незалежне НАБУ, зокрема його директора, прописана в минулій програмі МВФ та процедурах. Якщо умови попередніх програм відкочуються назад, то нові програми не підписуються", – пояснив він.

      Для Коломойського зараз не питання – звільнити директора НАБУ, який доганяє його зі справою "Привату", йому головне – розірвати історію з МВФ. В "антиколомойському" законопроєкті він вже програв, а тому знайшов інший спосіб, як поховати співпрацю з МВФ,
      – сказав Шабунін. 

      За його словами, проблема не лише в Ситнику, адже йому залишилось 2 роки обіймати цю посаду. Йдеться про норму в законі, яка стосуватиметься всіх наступних директорів НАБУ.

      "Цей закон дає можливість "кліпати" на будь-якого директора НАБУ адмінпротоколи про корупцію і викидати його з посади. Я нагадаю, що згідно з протоколом, який зараз є в Ситника, не можна звільнити навіть останню секретарку голови райдержадміністрації. Натомість ОПЗЖ, партії Порошенка та Тимошенко пропонують звільнити за це директора НАБУ", – додав він.

      Що відомо про ймовірне звільнення Артема Ситника

      • 19 грудня Артем Ситник потрапив до реєстру корупціонерів. За даними слідства, директор НАБУ чужим коштом кілька разів відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області. Отримання таких подарунків має бути задеклароване, а Ситник цього не зробив.
      • Окрім того, ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".
      • 7 лютого у Верховну Раду внесли постанову про звільнення директора НАБУ, а за день до цього депутати зібрали необхідні підписи.
      • 28 квітня комітет ВРУ підтримав законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з корупцією у правоохоронних органах. Це може дозволити відправити у відставку Ситника через порушення, пов'язане з корупцією.
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Законодавство Ігор Коломойський Транш МВФ МВФ Артем Ситник НАБУ Новини України
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