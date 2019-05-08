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      Коломойського спіймали на брехні в інтерв'ю журналістам Bihus.info

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / Фото із відкритих джерел

      Журналісти проекту VoxCheck перевірили слова українського олігарха Ігоря Коломойського в інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші". Виявилося, що не всі його заяви є правдивими.

      З 2016 року журналісти VoxCheck перевірили 1300 цитат 130 українських політиків. Відеоверсія проекту — це спільний продукт з "Громадським".

      Першу частину інтерв'ю з Ігорем Коломойським дивіться тут.

      Правда

      У інтерв'ю Коломойський згадував про націоналізацію "Приватбанку"

      Ми підписали не договір, а звернення до прем'єр-міністра. Про те, що в ситуації, яка склалася, ми пропонуємо націоналізувати "Приватбанк", бо вже не в змозі утримувати його.

      Так, акціонери банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов у грудні 2016 року звернулися до Володимира Гройсмана, аби держава придбала та докапіталізувала "Приватбанк". Вони зробили це "з метою уникнення системної загрози для економіки держави та мінімізації збитків".

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.
      На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

      Неправда

      Слова Коломойського про "Приватбанк":

      Той банк вже взагалі нічого не коштує після трьох років управління цим великим менеджментом.

      За підсумками роботи в 2018 році, "Приватбанк" отримав 12, 79 мільярда гривень чистого прибутку. Такі дані оприлюднили у фінансовому звіті банку. Це – найкращий результат роботи банку щонайменше з 2008 року.

      Неправда

      Твердження Коломойського про населення України:

      Втрати населення в Україні за п'ять років склали 13 мільйонів осіб. 1 грудня 2013 року нас налічувалося 46 мільйонів. Станом на 1 квітня або 1 травня у країні живе 32 мільйона осіб.

      За даними Держстату, в грудні 2013 року в Україні проживало приблизно 45 мільйонів людей, в березні 2019 року – 42 мільйона, а не 32, як каже Коломойський.

      Що таке VoxUkraine та VoxCheck?VoxUkraine – незалежна аналітична платформа, заснована після Революції Гідності у 2014 році групою кваліфікованих економістів та юристів з різних країн. Мета створення – підвищувати рівень економічної дискусії в Україні, сприяти поліпшенню якості економічних рішень для зростання добробуту українців. VoxCheck – незалежний фактчек-проект VoxUkraine, який перевіряє висловлювання політиків на правдивість.

      Друга частина інтерв'ю з українським олігархом: дивіться відео

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      Теги: Новини України Журналісти Приватбанк Ігор Коломойський
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