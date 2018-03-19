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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Колонки від Logitech можуть "візуально розширити" зображення

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Колонки G560 від Logitech
Колонки G560 від Logitech / keddr.com

Компанія Logitech представила свою нову розробку - колонки G560, які оснащені адаптивною підсвіткою. В компанії переконують, така розробка особливо сподобається геймерам.

Про це пише keddr.com.

Як повідомили у Logitech, їхні колонки G560 отримали RGB-підсвічування, яке вміє відтворювати 16 мільйонів кольорів. Колонка зможе синхронізуватися з картинкою на екрані, завдяки чому зображення на моніторі візуально розширюється.

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Ця технологія нагадує Ambilight у телевізорів Philips.

Наразі Logitech співпрацює з багатьма розробниками ігор, щоб додати підтримку цієї технології в їхні проекти. В компанії впевнені, їхні колонки допоможуть урізноманітнити враження від ігор. Наприклад, підсвічування блимає червоним, якщо у персонажа залишається здоров'я.

Logitech G560 складаються з двох колонок і сабвуфера. Сумарна потужність становить 120 Вт. Вартість системи – близько 200 доларів.

Колонки G560 Logitech

Вартість колонок – 200 доларів

Теги: LifeStyle Техно
Джерело: 24 Канал
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