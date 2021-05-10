В Колорадо у США сталася стрілянина – загинули семеро людей

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9 травня у місті Колорадо-Спрінгс у штаті Колорадо в США сталася трагедія. Під час стрілянини на святкуванні дня народження загинули 7 людей.

Джерело:

поліція Колорадо-Спрінгс

Як повідомила пресслужба поліції міста, нападник зі зброєю атакував людей, а потім застрелився. Решту обставин події з'ясовуватиме слідство.

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Стрілянина в Колорадо 9 травня: що відомо

На початку доби 9 травня – о 00:18 – поліція міста Колорадо-Спрінгс отримала повідомлення про напад зі зброєю.

  • Все сталося у парку, де люди відпочивали у трейлерах.
  • В одному з них відбувалося святкування дня народження.
  • Нападник під'їхав до того трейлера, витягнув зброю і відкрив вогонь.
  • А потім заподіяв собі смерть.
  • Поліція після прибуття на місце знайшла 6 загиблих.
  • Ще 1 поранена людина померла в лікарні.

За попередніми даними, нападник – хлопець однієї з загиблих.

Ми неймовірно приголомшені. Кожен із нас сподівається, що такого ніколи не станеться у його громаді, в його домі. Але коли таке стається... Неможливо замінити тих, кого ми втратили. Мої співчуття тим, хто сьогодні зазнав такої втрати. І моя клятва, що влада зробить усе, аби знайти відповіді, яких ви потребуєте,
– прокоментував трагедію шеф поліції Колорадо-Спрінгс Вінс Ніскі.

Стрілянини у США не вперше відбуваються у травні

  • 8 травня в Авентурі у Флориді невідомі влаштували стрілянину у торговельному центрі, постраждали 3 людей.
  • 6 травня у Рігбі в Айдахо шестикласниця почала стрілянину в школі, постраждали 2 учнів і дорослий.
  • 1 травня у Вісконсіні невідомий відкрив стрілянину у казино, 7 людей зазнали поранень.