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Колоритна Івано-Франківщина: чим заманює неповторний гуцульський край

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Мальовничі гірські вершини, бурхливі річки та неповторний гуцульський колорит: чарівна Івано-Франківщина приваблює дедалі більше туристів.

Івано-Франківщина – яскрава і різноманітна, де кожен може знайти своє особливе місце. Мандрівку областю варто розпочати з серця цього краю – міста Івано-Франківська. Тут можна прогулятися центральними вуличками, побачити Ратушу, відвідати театр, відпочити у заквітчаних кав'ярнях або на берегах двох річок.

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Втім цей регіон, передусім, асоціюється із Карпатами. А це сотні гірськолижних спусків узимку і стільки ж стежок для пішого туризму влітку. Найпопулярніше – сходження на Говерлу, найвищу гору України. Її висота – 2061 метр. Вона вражає і захоплює.

 

Маршрут можна продовжити Чорногірським хребтом аж до гори Піп Іван, де височіє довоєнна обсерваторія. За гуцульським колоритом і сиром можна поїхати на полонину. Їх у Карпатах чимало. Вівчарі на ціле літо високо в гори женуть випасати овець, а з їхнього молока тут же ж варять сир – бринзу, або її різновиди: будз та вурду. 

 

Саме на Івано-Франківщині вигадали етнотуризм. У селі Яворів пропонують оселитися у сторічній дерев'яній хаті-ґражді, усього від 100 гривень з особи. Окрім цього, тут турист може навчитися місцевого ремесла: чи не у кожній хаті тчуть ліжники з овечої вовни. Гості спробують себе у всьому процесі виготовлення: чесати вовну, ткати і потім відмочувати її.

У Яворові не слід оминати своєрідне історичне святилище – Терношорську Ладу. Скельний комплекс ще називають "український Стоунхендж". На її верхівці стоїть камінь, обрисами схожий на первісну скульптуру баби – оце і є Лада або Матір Леля. 

Івано-Франківщина також дає можливість сплавитися бурхливими гірськими річками і потанцювати у стилі етно на численних фестивалях.

Теги: LifeStyle Подорожі Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
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