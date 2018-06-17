Колоритна Івано-Франківщина: чим заманює неповторний гуцульський край

Мальовничі гірські вершини, бурхливі річки та неповторний гуцульський колорит: чарівна Івано-Франківщина приваблює дедалі більше туристів.

Івано-Франківщина – яскрава і різноманітна, де кожен може знайти своє особливе місце. Мандрівку областю варто розпочати з серця цього краю – міста Івано-Франківська. Тут можна прогулятися центральними вуличками, побачити Ратушу, відвідати театр, відпочити у заквітчаних кав'ярнях або на берегах двох річок.

Читайте також: Мережу заполонили дивовижні фото червоної рути в Карпатах

Втім цей регіон, передусім, асоціюється із Карпатами. А це сотні гірськолижних спусків узимку і стільки ж стежок для пішого туризму влітку. Найпопулярніше – сходження на Говерлу, найвищу гору України. Її висота – 2061 метр. Вона вражає і захоплює.

Допис, поширений Ira Smoliar (@ira_korostil) 16 Чер 2018 р. о 5:14 PDT

Маршрут можна продовжити Чорногірським хребтом аж до гори Піп Іван, де височіє довоєнна обсерваторія. За гуцульським колоритом і сиром можна поїхати на полонину. Їх у Карпатах чимало. Вівчарі на ціле літо високо в гори женуть випасати овець, а з їхнього молока тут же ж варять сир – бринзу, або її різновиди: будз та вурду.

Допис, поширений Іра Приліпко (@irko_ua) 16 Чер 2018 р. о 11:21 PDT

Саме на Івано-Франківщині вигадали етнотуризм. У селі Яворів пропонують оселитися у сторічній дерев'яній хаті-ґражді, усього від 100 гривень з особи. Окрім цього, тут турист може навчитися місцевого ремесла: чи не у кожній хаті тчуть ліжники з овечої вовни. Гості спробують себе у всьому процесі виготовлення: чесати вовну, ткати і потім відмочувати її.

У Яворові не слід оминати своєрідне історичне святилище – Терношорську Ладу. Скельний комплекс ще називають "український Стоунхендж". На її верхівці стоїть камінь, обрисами схожий на первісну скульптуру баби – оце і є Лада або Матір Леля.

Івано-Франківщина також дає можливість сплавитися бурхливими гірськими річками і потанцювати у стилі етно на численних фестивалях.