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Колоритна Південна Корея очима фотографа: захопливі кадри

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Колоритна Південна Корея очима туриста
Колоритна Південна Корея очима туриста / Фото із соцмереж

Американський фотограф Джеймс МакКоун показав колорит столиці Південної Кореї без ретуші. Знімки він опублікував у своєму блозі.

Південнокорейський Сеул поєднав східні традиції та сучасну архітектуру. Це виділяє місто з-поміж багатьох інших населених пунктів колоритної Азії. Саме ця особливість впадає в око туристів, відтак тисячі мандрівників, які щороку відвідують Південну Корею, показують красу Сеулу на фотокартках. 

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Джеймс МакКоун, який перебрався до колоритного міста, почав викладати англійську мову та став частинкою чарівного Сеула. Натхненний його красою, американець створив серію знімків, в яких показав неймовірний колорит Азії. Фото чоловік зробив на дешевий фотоапарат.


Краса Південної Кореї


Нічний Сеул


Урбаністика Азії


Бібліотека в Сеулі


Східний стиль в будівлях


Сеул з висоти пташиного польоту


Чарівний Сеул


Колорит Південної Кореї


Сеул, Південна Корея

Теги: LifeStyle Подорожі Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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