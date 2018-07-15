Колоритна Південна Корея очима фотографа: захопливі кадри

Американський фотограф Джеймс МакКоун показав колорит столиці Південної Кореї без ретуші. Знімки він опублікував у своєму блозі.

Південнокорейський Сеул поєднав східні традиції та сучасну архітектуру. Це виділяє місто з-поміж багатьох інших населених пунктів колоритної Азії. Саме ця особливість впадає в око туристів, відтак тисячі мандрівників, які щороку відвідують Південну Корею, показують красу Сеулу на фотокартках.

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Джеймс МакКоун, який перебрався до колоритного міста, почав викладати англійську мову та став частинкою чарівного Сеула. Натхненний його красою, американець створив серію знімків, в яких показав неймовірний колорит Азії. Фото чоловік зробив на дешевий фотоапарат.



Краса Південної Кореї



Нічний Сеул



Урбаністика Азії



Бібліотека в Сеулі



Східний стиль в будівлях



Сеул з висоти пташиного польоту



Чарівний Сеул



Колорит Південної Кореї