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"Колумб відкрив Америку, а Порошенко – знак": у мережі висміяли відкриття 24 кілометрів дороги

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У мережі висміяли, як Порошенко відкрив дорогу на Запоріжжі: замість перерізання стрічки він зняв зі знаку траси шматок тканини
У мережі висміяли, як Порошенко відкрив дорогу на Запоріжжі: замість перерізання стрічки він зняв зі знаку траси шматок тканини / Пресc-служба Президента України

Напередодні Президент України Петро Порошенко здійснив робочу поїздку до Запорізької області, де відкрив рух на відремонтованій ділянці траси державного значення Н-08 "Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь".

Як підкреслюється на офіційному сайті українського гаранта, відкриття цієї частини автомобільної дороги є надзвичайно важливою подією, адже ця траса забезпечує зв’язок не лише між двома областями (Запорізькою та Дніпропетровською), а й між двома містами (Запоріжжям і Дніпром).

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"Капітальний ремонт цієї траси не проводився майже 60 років. Ніколи держава не виділяла стільки грошей для того, щоб забезпечити пріоритетне дорожнє будівництво. 23,4 кілометра збудовано саме коштом дорожнього фонду, збудовано за рахунок митного експерименту", – зазначив під час відкриття дороги Петро Порошенко.

Порошенко відкрив відремонтовану ділянку траси Н-08: відео 

Зауважимо, що ця подія стала доволі популярною у соцмережах, оскільки юзери звернули увагу на те, що глава держави замість перерізання стрічки зняв зі знаку Н-08 шматок тканини синього кольору.

"Петро Порошенко відкрив дорожній знак. Це як Колумб Америку, тільки дорожній знак". "Невимовна радість і гордість оповивають душу, на очі навертаються сльози щастя! Відремонтовано аж майже 24 кілометри дороги на трасі Дніпро – Запоріжжя", – пишуть користувачі.

 

Теги: Новини України Курйозні новини Петро Порошенко Президент України Дороги Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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