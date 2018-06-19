Колумбія – Японія: перше вилучення ЧС-2018 вже на 3-ій хвилині

Півзахисник збірної Колумбії Карлос Санчес отримав пряму червону картку вже на 3-й хвилині матчу проти Японії на Чемпіонаті світу.

Гравець навмисне зіграв рукою в своєму штрафному майданчику. У ворота колумбійців призначений 11-метровий. Це перше вилучення на Чемпіонаті світу в Росії. Читайте також : Колумбія – Японія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу