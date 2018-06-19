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Колумбія – Японія: перше вилучення ЧС-2018 вже на 3-ій хвилині

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Колумбія - Японія
Колумбія - Японія / https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEmPm93d_bAhXRhqYKHTn9AY8Q_AUICigB&biw=1920&bih=898#imgrc=RRCuaKTi28mVUM:

Півзахисник збірної Колумбії Карлос Санчес отримав пряму червону картку вже на 3-й хвилині матчу проти Японії на Чемпіонаті світу.

Гравець навмисне зіграв рукою в своєму штрафному майданчику. У ворота колумбійців призначений 11-метровий.

Це перше вилучення на Чемпіонаті світу в Росії.

Читайте також : Колумбія – Японія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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