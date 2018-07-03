Англія переграла Колумбію у серії післяматчевих пенальті та вийшла у чвертьфінал ЧС-2018

Збірні Колумбії та Англії на Чемпіонаті світу чвертьфіналіста Чемпіонату світу визначили за допомогою футбольної лотереї – післяматчевих пенальті.

У матчі проти збірної Сенегалу півзахисник збірної Колумбії Єррі Міна приніс своїй збірній перемогу. Гол він забив після подачі з кутового, пробивши головою. М’яч від газону залетів під перекладину воріт. У матчі 1/8 фіналу Єррі Міна врятував свою команду від поразки. Він знову пробив головою після подачі з кутового. М’яч вдарився об газон і залетів за лінію воріт. Йшла 90+3 хвилина. Рахунок став рівним. Збірні Англії та Колумбії учасника чвертьфіналу визначали вже у овертаймі.

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Англійці з початку матчу прибрали м’яч до своїх ніг. І вже на перших хвилинах небезпечно пробивав Янг. Колумбійців у цьому моменті врятував Оспіна. Згодом англійці будуть мати ще два небезпечні моменти. В одному з них Кейн пробиватиме з гострого кута після навісу Тріпп'єра.

Вже наприкінці тайму сам Тріпп'єр небезпечно пробиватиме зі штрафного. Поруч зі стійкою. При цьому при виконанні цього штрафного станеться невеличка сутичка між гравцями, за що Барріос отримав жовту картку.

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Невдовзі після початку другого тайму Англії вдасться вийти вперед. Все завдяки Кейну. Під час подачі з кутового його мало не осідлає Санчес. Суддя Марк Гейгер буде поруч з епізодом і одразу вкаже на 11-метровий удар. Попри суперечки колумбійців, своє рішення американець не змінить. З позначки піде пробивати Кейн, і чітко реалізує пенальті. Це стане його шостим голом на цьому Чемпіонаті світі. Окрім того, це шостий матч поспіль для Кейна, в якому він забиває за збірну.

Після цього голу гра перейшла більше у площину дрібних та не дуже фолів, за що одразу п’ять гравців збірної Колумбії отримали жовті картки. Серед англійців таких виявилося двоє.

Коли вже йшла остання додана хвилина матчу, колумбійці отримали право на кутовий (у штрафний навіть прийшов воротар Оспіна). Перед тим Пікфорд у стрибку зумів дістати потужний удар у кут воріт. Та після подачі з кутового найспритнішим у штрафному майданчику англійців виявився Міна. Його гол головою зрівняв рахунок та перевів гру у овертайм.

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За два тайми по 15 хвилин жодній з команд не вдалося відзначитися. Хоча англійці змарнували дві хороші нагоди.

Першими били колумбійці. Фалькао, Куардадо, Муріель пробили точно. Як і Кейн та Решфорд за англійців. Потім удар Хендерсона потягнув Оспіна. Урібе не забив при наступному ударі. Тріпп'єр побив точно та потужно. Тож рахунок знову став рівним. Пікфорд відбив удар Бакки. Тож все вирішувалося з ударом Дайєра. Він забив. Англійці вийшли у чвертьфінал, де на них очікує збірна Швеції.

Колумбія – Англія 1:1 (пен: 3:4)

Голи: Міна, 90+3 – Кейн, 57 (пен)