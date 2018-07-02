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Колумбія – Англія: прогноз на матч Чемпіонату світу

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Колумбія – Англія прогноз букмекерів на матч Чемпіонату світу
Колумбія – Англія прогноз букмекерів на матч Чемпіонату світу

Збірні Колумбії та Англії зустрінуться вже на стадії 1/8 фіналу Чемпіонату світу.

Збірна Англії доволі потужно стартувала на Чемпіонаті світу – 8 голів у перших двох матчах, а її капітан Гаррі Кейн став лідером бомбардирських перегонів. У третьому матчі групи команда у напіврезервному складі мінімально поступилася Бельгії (ті теж зіграли резервним складом) та вийшла з групи з другого місця. На збірну Колумбії.

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З однієї сторони – збірна Англії у цьому матчі могла зіграти гравцями основи й виграти цей матч. І в 1/8 фіналу зіграти зі значно слабшою збірною Японії. Однак тоді б команда потрапила у верхню частину сітки плей-оф, де її наступним суперником стала б збірна Бразилії (яка обіграла Мексику). Наступні суперники по дорозі у фінал – Уругвай (переграли Португалію) та Франція (виграли в Аргентини). Натомість у випадку перемоги над Колумбією англійці у чвертьфіналі зустрінуться з переможцем пари Швеція – Швейцарія. Якщо пройдуть у півфінал, то там зіграють з Хорватією чи Росією.

Колумбія ж стартувала доволі "важко" – поразки збірній Японії (неочікуваній, але зрозумілій після вилучення та пенальті вже на 3 хвилині матчу). Після цього послідували дві перемоги – над збірною Польщі та Сенегалу.

Однак саме англійці є фаворитами цього матчу. У William Hill коефіцієнт на їх перемогу в основний час – 2.10. На Колумбію коефіцієнт 3,80. Нічия у матчі – 3,10. На прохід у наступний раунд на англійців приймають з показником 1,50, на колумбійців – 2,50.

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На цей матч приймають ставку на те, що буде призначено пенальті після використання відеоповтору – 2,87. Є й ставка на те, що у матчі буде показана червона картка після застосування технології VAR – 6,00.

У PariMatch коефіцієнт на перемогу збірної Колумбії 4,00. На перемогу англійців – 2,14. На прохід південноамериканської збірної – 2,55, на європейської – 1,55.

Щодо кількості забитих голів кожною з команд, то "тотал більше 1,5 Колумбія" – 4,30, "тотал більше 1,5 Англія" – 2,60.

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"Фаворит" коефіцієнт на колумбійців виставив на рівні 3,95. На "трьох левів" – 2,16. Нічия в основний час – 3,20. Щодо проходу в наступний раунд – значна перевага на стороні англійців – 1,59, у той час як на збірну Колумбії – 2,59.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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