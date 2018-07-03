Колумбія – Англія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірні Колумбії та Англії на Чемпіонаті світу продовжили традицію останніх матчів – забивати голи вже по перерві.

Автором голу у ворота збірної Колумбії став капітан англійців Гаррі Кейн. Форвард відзначився з пенальті, яке призначили за фол на ньому. Карлос Санчес відверто завалив на газон суперника при подачі з кутового. При цьому зробив це на очах у арбітра Марка Гейгера, який без роздумів вказав на 11-метрову позначку.

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Варто зазначити, що це став шостий гол Кейна на цьому Чемпіонаті світу.

Гол з пенальті у виконанні Гаррі Кейна