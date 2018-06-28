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22:53, 26 червня
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Колумбія обіграла Сенегал і вийшла в плей-оф Чемпіонату світу

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Колумбія обіграла Сенегал на Чемпіонаті світу
Колумбія обіграла Сенегал на Чемпіонаті світу

Збірна Колумбії обіграла у третьому матчі в групі збірну Сенегалу і з першого місця вийшла в плей-оф. Сенегал же вилетів з Чемпіонату світу.

Колумбія опинилася у доволі складній ситуації. "Лос кафетерос" перший матч програли Японії, у другому перемогли Польщу. Тож для виходу у плей-оф, колумбійцям треба було або перемагати Сенегал, або грати в нічию і сподіватися, що Польща переможе Японію. Сенегал влаштовувала у цьому матчі нічия. У випадку їх поразки та поразки Японії з однаковим рахунком, в хід би йшли "додаткові показники". У першу чергу жовті картки. Якщо б і там була рівність, справа могла дійти до жереба. 

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Ще у першому таймі у ворота збірної Сенегалу було призначено пенальті. На думку арбітра, Давідсон Санчес збивав Садьо Мане. Однак колумбійцям вдалося переконати Милорада Мажича, що порушення не було. переглянувши відеоповтор моменту, суддя скасував пенальті.

Забити у першому таймі Колумбія могла після небезпечного удару Кінтеро, який пробивав у дальній нижній кут воріт зі штрафного. Але голкіпер зреагував на цей підступний удар.

Гол, який вивів Колумбію в 1/8 фіналу, було забито вже по перерві. Після подачі з кутового вище всіх вистрибнув Єррі Міна, і потужним ударом відправив м'яч у ворота з відскоком від газону. Удар був настільки неочікуваним, що воротар Н'Діає влетів у ворота.

Збірна Сенегалу намагалася відігратися, щоб зрівняти рахунок. Але надійно у воротах діяв Оспіна. В одному з моментів голкіперу навіть заїхали ногою в лице. Але гру він зумів продовжити.

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Колумбія виграє цей матч і виходить у 1/8 фіналу. Там її суперником буде хтось з пари Англія – Бельгія. Хто саме – визначиться 28 червня, коли команди зіграють свій матч. 

Сенегал, набравши однакову кількість очок, що і Японія, вилітає. У команди гірший показник фейр-плей.

Колумбія – Сенегал 1:0

Гол: Міна, 74

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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